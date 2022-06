Thiem še ni pripravljen za Wimbledon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dominic Thiem ne bo nastopil na turnirju v Wimbledonu. Leta 2020 zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ki je trenutno na 352. mestu računalniške lestvice ATP, meni, da po vrnitvi na igrišča še ni dovolj pripravljen in se še ne more kosati z najboljšimi igralci na svetu.