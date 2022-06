Tudi ona se vrača

Pred dnevi je močno odmevala novica, da se bo na turnir v Wimbledonu vrnila Serena Williams, ena najboljših igralk vseh časov. V senci zgodbe izjemne Američanke je ostala Eugenie Bouchard, ki se prav tako po dolgem času vrača na teniška igrišča.

Bouchardova, nekdanja finalistka Wimbledona, ni bila aktivna že vse od leta 2021. Morala je iti na operacijo rame. Kanadčanka se je poškodovala marca 2021 in vse od takrat ni igrala na turnirjih. Zdaj je dobila priložnost in se bo vrnila na najbolj prestižnem turnirju na turneji, potem ko je svoj odstop napovedala Egipčanka Mayar Sherif.

Bila je ena najbolj perspektivnih igralk, potem pa …

Od operacije na družbenih omrežjih Bouchardove nismo videli prav veliko fotografij s treningov. Le sem ter tja je omenjala, da napreduje pri svoji rehabilitaciji. Sicer smo lahko večinoma videli fotografije z zabav in sprejemov.

Zdi se, da je včasih za eno najbolj perspektivnih igralk kmalu po vseh teh uspehih glavna prioriteta postalo manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Teniška igra in trdo delo sta bila vse bolj na stranskem tiru, kar se je poznalo tudi pri rezultatih. Mnogi se danes sprašujejo, zakaj te energije pri njej ne vidijo na teniškem igrišču. V času rehabilitacije pa se je kanadska igralka preizkusila tudi kot strokovna komentatorka.

Danes 28-letna teniška igralka je pred leti bila že peta igralka sveta. Na turnirju v Wimbledonu se je leta 2014 prebila do finala, medtem ko se je istega leta na OP Avstralije in OP Francije prebila do polfinala.

Na letošnjem turnirju v Wimbledonu ne bodo podeljevali točk. Združenji ATP in WTA sta to odločitev sprejeli, potem ko so se britanski organizatorji odločili, da imajo ruski in beloruski igralci in igralke prepoved nastopanja na All England Clubu.

Emma Raducanu se zadnje čase sooča s poškodbami. Foto: Guliverimage

Usoda mlade Britanke še vedno neznana

Če bomo po dolgem času lahko spremljali Bouchardovo, pa je še vedno negotov nastop Emme Raducanu. Mlada zvezdnica je morala pred časom na turnirju v Nottinghamu zaradi poškodbe zapestja predati dvoboj. Raducanujevo tudi sicer zadnje čase pogosto pestijo poškodbe. Kot je sama dejala, gre za "čudno" poškodbo in ne zna natanko povedati, za kaj sploh gre. Prav tako pa ne zna povedati, ali bo zdaj sploh nared za turnir v Wimbledonu. Ta se začne 27. junija.