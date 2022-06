Ali se res zaveda, kaj dela?

Emma Raducanu Foto: Guliverimage

Že zdaj je jasno, da Emma Raducanu na domačem turnirju v Wimbledonu, na katerem je lani prvič opozorila nase, ob sebi še ne bo imela glavnega trenerja. Šele 19-letna igralka je aprila prekinila sodelovanje z nemškim trenerjem Torbenom Beltzom, zdaj pa išče že četrtega trenerja.

"Želim si vzeti čas za to odločitev. Nič se ni spremenilo. Še vedno imam iste in dobre ljudi okrog sebe. Ne želim hiteti. Mislim, da vem, kaj delam. Zaupam v to, kar počnem, in v delo, ki ga opravljam. Stara sem šele 19 let in zmagala sem že na turnirju za grand slam. To pomeni, da si lahko vzamem čas in stvari postavim na svoje mesto, saj motivacija ni nič manjša."

Emma Raducanu je v torek igrala v prvem krogu turnirja v Nottinghamu, kjer je morala zaradi poškodbe zapestja predati dvoboj. Raducanujevo tudi sicer zadnje čase pogosto pestijo poškodbe. Kot je sama dejala, gre za "čudno" poškodbo in ne zna natanko povedati, zakaj sploh gre. Prav tako pa ne zna povedati, ali bo zdaj sploh nared za turnir v Wimbledonu. Ta se začne 27. junija.

Emma Raducanu se je na OP Francije poslovila v drugem krogu. Foto: Reuters

Do sebe ni zelo stroga

Raducanujeva se je med športne zvezdnice izstrelila septembra lani, potem ko je kot kvalifikantka zmagala na OP ZDA, turnirju za grand slam, in s tem poskrbela za eno največjih senzacij v zgodovini tenisa. Od takrat je na očeh svetovne športne javnosti, ki od nje veliko pričakuje. Kljub nekoliko slabšim rezultatom je mlada zvezdnica dejala, da ni zelo stroga do sebe.

"Trenutno res uživam in verjamem v delo. Mislim, da nihče ne bi rekel: 'Želim si, da pri 18 letih ne bi osvojila turnirja za grand slam.' To sem si namreč želela vse od takrat, ko sem začela igrati, in to mi je tudi uspelo," je povedala Britanka, ki priznava, da se po uspehu v New Yorku spoprijema z veliko izzivi. "Veliko raje imam, da se učim iz takšnih izkušenj in gradim svoj napredek," je med drugim za Reuters dejala Emma, ki se je tako na OP Avstralije kot tudi na OP Francije poslovila v drugem krogu.

Emma Raducanu se v zadnjih mesecih veliko pojavlja na naslovnicah.

Ni ji bilo vedno lahko

Zdaj so njene misli usmerjene na sezono na travi, kjer je lani na turnirju v Wimbledonu zablestela. Lanska zgodba v Wimbledonu se je žalostno končala, saj je morala zaradi prevelike izčrpanosti dvoboj predati. Ji je pa zato uspelo v New Yorku. Vseeno priznava, da je bilo zadnjih 12 mesecev zanjo težkih.

"Ni bilo vedno lahko. Veliko sem se naučila o sebi in lahko rečem, da je moj pristop drugačen. Veliko bolj sem osredotočena na tisto, kar počnem vsak dan. Vem, da je to edina stvar, ki jo lahko nadzorujem."

Foto: Guliverimage

Bo zaigrala z Andyjem Murrayjem?

Trenutno najboljša britanska teniška igralka si želi, da bi v bližnji prihodnosti zaigrala v mešanih dvojicah. "Pravzaprav o tem še nisva govorila, ampak to si oba želiva. Ne vem, ali bo to že to sezono, ampak upam, da se bo zgodilo kmalu," je še dejala trenutno 11. igralka sveta.