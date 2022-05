Zakaj bi nekateri mislili, da je nora?

Mlada teniška zvezdnica v manj kot enem letu išče že svojega četrtega trenerja. Nazadnje je samo po petih mesecih prekinila sodelovanje z belgijskim trenerjem Torbenom Beltzem. Ta je z 19-letno Britanko sodeloval od novembra, nato pa sta se pred turnirjem v Madridu razšla.

Foto: Guliverimage

Zaupa v svoje odločitve in ve, kaj je zanjo dobro

Pred Beltzem je Emma sodelovala z Andrewom Richardsonom, s katerim je lani z zmago na OP ZDA pripravila eno največjih senzacij tega športa. Na začudenje marsikoga se je njuno sodelovanje kmalu po tistem uspehu končalo. Še pred njim jo je v Wimbledonu, kjer je svojo pot končala v četrtem krogu, spremljal Nigel Sears. Emma v mesnem času sodeluje z Ianom Batesom, ki je vodja ženskega tenisa pri britanski zvezi.

"Vsekakor je to pot, na kateri se učim. Ampak to je tisto, kar pri meni deluje. Morda ne bo delovalo pri drugih in morda me bodo ljudje gledali, kot da sem nora, ampak zaupam vase in v svoje prepričanje, da vem, kaj je dobro zame," je za WSJ magazin povedala trenutno 12. igralka sveta.

Bo v Pariz sploh prišla?

Raudacunjevi v tej sezoni ne gre vse po načrtih, od dobrih rezultatov pa jo oddaljuje tudi poškodba hrbta. S težavami se je spopadala tako na turnirju v Madridu kot tudi v Rimu. Za zdaj še ni jasno, ali jo bomo videli na OP Francije, drugem letošnjem turnirju za grand slam. Sama je dejala, da bo na pariški pesek prišla le, če bo zares zdrava.

Če ji trenutno na igrišču ne gre najbolje, ji gre toliko bolje zunaj igrišč. Mlada športnica je namreč velik magnet za prestižne znamke – v zadnjem času je sklenila nekaj zelo dobičkonosnih sponzorskih pogodb.