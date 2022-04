Ne najde in ne najde pravega

Britanska teniška igralka Emma Raducanu nikakor ne najde pravega trenerja, potem ko se je po zelo kratkem času razšla s 45-letnim priznanim nemškim trenerjem. To je njena že tretja menjava trenerja v enem letu.

Foto: Guliverimage

Danes 19-letna teniška igralka je novembra potrdila, do v prihodnje sodelovala z Torbenom Beltzom, a po šestih mesecih je spoznala, da potrebuje nov model treninga. Na turnirju v Madridu jo bo spremljal Britanec Iain Bates.

"Torbenu bi se v zadnjih šestih mesecih rada zahvalila za profesionalnost in predanost. Ima veliko srce in uživala sem v najini močni kemiji v času sodelovanja. Čutim, da je najboljša smer za moj razvoj z občasno podporo LTA (Lawn Tennis Association).

Torben Beltz sicer velja za zelo uspešnega trenerja, potem ko je v preteklosti že treniral nekdanjo prvo igralko sveta Angelique Kerber. Ta je v sezoni 2016 zmagala na OP Avstralije in OP ZDA.

Nekaj dni je preživela na italijanski akademiji

Že pred časom so nekateri ugibali, ali mlada Britanka pogleduje proti novem trenerju. Enajsta igralka sveta je v začetku meseca nekaj dni trenirala na akademiji Riccarda Piattija. Akademija je v teniškem svetu zelo cenjena, saj so se v njej kalili igralci, kot so Ivan Ljubičić, Richard Gasquet in Miloš Raonic. Še ne dolgo časa nazaj so sodelovali z Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Emma Raducanu je v zadnjem obdobju podpisala veliko dobičkonosnih pogodb. Foto: Guliverimage

Dobičkonosne pogodbe, a na igrišču nikakor ne gre

Raducanujeva je lani na OP ZDA pripravila eno največjih teniških senzacij v zgodovini tega športa, potem ko se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije, na koncu pa tudi zmagala. Čez noč je postala športna zvezda, ki že podpisuje sodelovanja z največjimi znamkami. A na terenu ji ne gre najbolje. V letošnji sezoni je do zdaj zbrala pet zmag in sedem porazov.

Mlada igralka si je po neverjetnem lanskem uspehu na OP ZDA prislužila nagrado Laureus za preboj leta.