"Neizprosni in brutalni so do nje"

"Tisk v Veliki Britaniji je drugačen. Neizprosen je," je povedala teniška legenda Chris Evert, ko je govorila o zgodbi Emme Raducanu, mlade teniške igralke, ki se po veliki senzaciji in zmagi na OP ZDA na igrišču ne znajde več tako dobro. Pritiski so vedno večji, britanski tabloidi pa vse bolj neusmiljeni.

Emma Raducanu se je pred kratkim povezala z avtomobilsko znamko Porsche. Foto: Guliverimage

Chris Evert, nekdanja prva igralka sveta, je sicer prepričana, da se šele 19-letna Emma Raducanu dobro spoprijema z vsemi pritiski in pričakovanji, ki so se zgrnili nanjo. Od zmage na turnirju za grand slam, na OP ZDA, in odkar je postala najboljša britanska igralka na lestvici WTA, nikakor ne najde svoje forme.

Mnogi ji očitajo, da v zadnjem obdobju preveč časa posveča sponzorjem, namesto da bi trenirala. Na te obtožbe se je odzvala tudi Raducanujeva in zanikala vsa namigovanja. Kot je zapisala, v svojem klubu preživi tudi do 12 ur na dan, njeno druženje z mediji pa je zelo omejeno.

Chris Evert Foto: Guliverimage

Chris Evert se je postavila v bran trenutno 12. igralki sveta in ob tem poudarila, da je mladi teniški zvezdnici zelo težko, potem ko so v njeno življenje vdrli mediji.

"Biti superzvezdnik v Britaniji je najtežja stvar za igralca. Še težja kot v ZDA, kjer je več športnih zvezdnikov v drugih športih," je za Eurosport povedala danes 67-letna Evertova in bila kritična do nekaterih medijev.

"Mislim, da so tabloidi v Britaniji brutalni in da kampirajo pred vašim pragom, če ste superzvezdnik. In to ni dobro. Vseeno se Emma dobro spopada s tem. Mislim, da je njena prioriteta tenis in da trdo dela. Težko je, ko dobiš te finančne priložnosti. S tem ni nič narobe, če je njena glavna prioriteta izboljšati svojo igro."

Foto: Instagram Dekle za milijardo dolarjev? Že pred časom so marketinški strokovnjaki dejali, da se takšnega zanimanja za katero od športnic ne spomnijo. To mnenje je delil tudi Mark Borkowski, ki Raducanujevi napoveduje zelo svetlo oglaševalsko prihodnost. "V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima večkulturne korenine. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je za SunSport povedal Borkowski.

Američanka opozarja, da moraš imeti debelo kožo

Evertova meni, da je izjemno težko, če zmagaš na turnirju za grand slam in si igralec zunaj prve stoterice na svetovni lestvici. Vseeno mora biti mlada igralka osredotočena na tenis in si prizadevati za napredek. In po njenem mnenju Emma to tudi dela.

"Njena igra je odlična in tudi pristop je pravi, ampak v Britaniji je res težko biti zvezdnik. To sem videla v zadnjih 50 letih, ko sem spremljala britanske igralce. Tisk v Britaniji je drugačen. Neizprosen je. Najprej te kujejo v zvezde, a če ne izpolniš pričakovanj, te preprosto ne podpirajo več. Ne vsi mediji, ampak tabloidi. Imeti moraš debelo kožo," je še povedala Evertova.

Rumors say Emma Raducanu may choose Riccardo Piatti (former Sinner coach) as a new mentor.



The reigning US Open champion has trained in Bordighera, Italy - at Piatti's Academy - last days. pic.twitter.com/XHC0Cf1Z8E — Relevant Tennis | Stats & Info (@RelevantTennis) April 6, 2022

Se je odločila za trenerja, ki je pomagal Đokoviću, Šarapovi idr.?

Emma Raducanu se ne more pohvaliti z njenimi rezultati. V tej sezoni je odigrala sedem dvobojev in dosegla le dve zmagi. Po nekaterih zapisih še ni našla prave kombinacije v svoji ekipi. Spomnimo, da je kmalu po senzacionalni zmagi v New Yorku odšel Nigel Sears, sodelovati pa je začela z Andrewom Richardsonom. Na presenečenje vseh se je z njim kmalu razšla. V njeno ekipo je prišel Nemec Torbern Beltz, ki je treniral Angelique Kerber, a tudi z njim ji ni uspel preboj.

Po pisanju italijanskih medijev naj bi teden dni preživela na akademiji Riccarda Piattija. Italijanski trener ima namreč veliko izkušenj z vrhunskimi igralkami in igralci. Na športni poti je pomagal Novaku Đokoviću, Mariji Šarapovi in ne nazadnje Janniku Sinnerju. Nekateri se že sprašujejo, ali ima Londončanka spet novega trenerja.