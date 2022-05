Zakaj so tako ljubosumni na mlado športnico?

Teniška igralka Emma Raducanu je lani z zmago na OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v tem športu. Takrat so vsi mislili, da je rojena nova zvezda in da bomo lahko spremljali prevlado mlade Britanke. Do zdaj tega še nismo videli. Nekdanja vrhunska teniška igralka meni, da je marsikdo ljubosumen na mlado zvezdnico.

Emma Raducanu je lani postala prva zmagovalka turnirja za grand slam (OP ZDA), ki se je morala pred tem prebiti skozi kvalifikacije. Takoj za tem so mnogi od nje pričakovali veliko, a v zadnjih mesecih ji ne gre najbolje. Prav tako lahko pri 19-letnici vidimo, da precej pogosto menja trenerje in da ima težave s poškodbami.

Emma Raducanu na turnirju v Madridu, na katerem se je morala posloviti v tretjem krogu. Foto: Guliverimage

V zadnjih mesecih je deležna vse več kritik

Kljub težkim časom na igrišču ji gre zelo dobro na sponzorskem področju, saj je v zadnjem obdobju sklenila sodelovanje s kar nekaj prestižnimi znamkami. Pravzaprav sponzorji nanjo čakajo v vrsti. Prav tako je pred kratkim dobila nagrado laureus za športni preboj leta.

Mlada zvezdnica je s turnirja na turnir deležna vse več kritik, ker ji ne uspe doseči videnega rezultata. Na uvodnih turnirjih na pesku je že začela kazati nekoliko boljše igre. Na turnirju v Stuttgartu se je prebila do četrtfinala, v Madridu pa v torek nastop končala v tretjem krogu.

Po torkovem porazu proti Anhelini Kalinini je razkrila, da je bila skoraj povsem prepričana, da ne bo uspela zmagati, čeprav je drugi niz dobila precej suvereno. Kot sama pravi, ima težave s hrbtom. "Imela sem pet odstotkov možnosti, da bi dobila dvoboj. Skoraj bi se to zgodilo in mislim, da je to pozitivna stvar."

Četudi se ji v zadnjem času vse pogosteje pojavljajo neprijetne poškodbe, pozitivno zre v prihodnost in upa, da bo igrala na turnirju v Rimu.

"Je zelo mlada in že ima zmago s turnirja za grand slam." Foto: Guliverimage

V bran se ji je postavila nekdanja prva igralka sveta Tracy Austin. Spregovorila je tudi o kritikah, ki jih je v zadnjih mesecih morala poslušati Emma Raducanu. Austinova je za Reuters dejala, da gre za prijetno, lepo in močno dekle, ki ga imajo fotografski objektivi zelo radi.

"Je zelo mlada in že ima zmago s turnirja za grand slam. Postala je multimilijonarka in mislim, da je veliko tistih, ki so zavistni," je uvodoma povedala dvakratna zmagovalka OP ZDA iz let 1979 in 1981, ob tem pa mladi športni zvezdnici dala nasvet.

"Emma mora ostati čim dlje od družbenih omrežij. Razumem, da jih bo potrebovala zaradi sponzorskih razlogov, vendar vseeno predlagam, da se jih izogiba. Tako kot vsako dekle v njenih letih jo bo zanimalo, kaj si mislijo o njej. A najbolje od vsega je, da se drži čim dlje od tega," je še dejala danes 59-letna Američanka.

Sponzorji čakajo v vrsti za mlado Britanko.

Bo res postala dekle za milijardo dolarjev?

Marketinški strokovnjaki pravijo, da od Lewisa Hamiltona (F1) in teniške igralke Naomi Osake ne pomnijo takšnega zanimanja za katerega od športnikov ali športnic. To mnenje deli tudi Mark Borkowski, ki Raducanujevi napoveduje zelo svetlo oglaševalsko prihodnost.

"V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima večkulturne korenine. Ona je vse tisto, kar bi si trenutno želela vsaka blagovna znamka, a bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je za SunSport povedal Borkowski.