Kam se je izgubila? Od najstniške zvezdnice do izgubljenega talenta. #video

Leto 2014 je bilo sanjsko, nato je šlo navzdol

Gene, kot kličejo kanadsko teniško igralko, je nase opozorila pred osmimi leti. Leta 2014 je z nekaj izjemnimi uspehi hitro postala slavna. Tistega leta se je na OP Francije prebila do polfinala, v katerem je morala premoč priznati danes že športno upokojeni Mariji Šarapovi. Že pred tem je na OP Avstralije prišla do polfinala, v Wimbledonu celo v finale, medtem ko je OP ZDA končala v četrtfinalu. To pa so skorajda vsi njeni vidni rezultati na največjih turnirjih. Na podlagi teh rezultatov se je takrat na lestvici WTA zavihtela na 5. mesto in polnila naslovnice svetovnih športnih medijev.

Kmalu so fotografski objektivi postali njena glavna prioriteta

Zdi se, da je kmalu po vseh teh uspehih glavna prioriteta kanadske igralke postalo manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Teniška igra in trdo delo sta bila vse bolj na stranskem tiru. Po njenih zadnjih objavah na družbenih omrežjih se zdi, da je zdrava in polna energije. Mnogi se danes sprašujejo, zakaj te energije pri njej ne vidijo na teniškem igrišču, redke so njene fotografije s treningov.

Pritisk je bil prevelik

Po uspehih leta 2014 so zanjo celo dejali, da bi bila lahko naslednica Serene Williams, serijske zmagovalke turnirjev za grand slam. Američanka je v svoji karieri na turnirjih velike četverice zbrala neverjetnih 23 zmag, a že večkrat se je izkazalo, da so takšne napovedi prevelik pritisk za mlade igralke. To se je izkazalo tudi pri zdaj 28-letni Bouchardovi, ki lahko razume, kako se počuti Emma Raducanu, mlada teniška igralka, ki je navdušila lani na OP ZDA.

Eugenie Bouchard je imela v svoji karieri veliko poškodb. Foto: Guliverimage

Trenutno šele na 1.437. mestu na lestvici WTA

Veliko vprašanje je, kaj lahko sploh še uspe kanadski igralki, ki se je med drugim ubadala s poškodbo rame. Trenutno je na 1.437. mestu na svetovni lestvici, svoj zadnji dvoboj pa je odigrala lani marca na turnirju v Monterreyu.

Verjetno bo morala začeti igrati na turnirjih nižje ravni, a glede na svoje uspehe in prepoznavnost bi lahko dobila povabilo na marsikateri turnir.