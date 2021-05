Si predstavljate, da bi bila kontrolorka leta #video

Blestela je leta 2014, potem je šlo samo še navzdol

Eugenie Bouchard je zagotovo ena najbolj znanih teniških igralka. Nase je opozorila že davnega leta 2014, ko je imela za seboj neverjetno sezono. Tistega leta se je prebila v finale turnirja v Wimbledonu, tistega leta je igrala še v polfinalu OP Francije in OP Avstralije. Takšne sezone ni prikazala nikoli več. Nekateri so ji večkrat očitali, da se namesto s tenisom, ukvarja z drugimi manj pomembnimi stvarmi.

Prva slavna simpatija?

Pred kratkim se je 27-letna teniška igralka je v izzivu "Rapid Fire" odgovarjala na zanimiva vprašanja. Ko so je vprašali, brez katere stvari ne more potovati, je ta brez premisleka odgovorila, da je to maska za spanje. Brez dvoma je njen najljubši turnir za grand slam Wimbledon, med tem ko je bila njena prva slavna simpatija Justin Bieber. Njena najljubša oseba, ki jo spremlja na družbenih omrežjih, je Christine Diane Teigen. Ameriški model, televizijska osebnost, avtorica in podjetnik.

Ena bolj zanimivih vprašanj je bilo, kaj bi počela v življenju, če ne bi bila profesionalna teniška igralka. Prav tako zanimiv je bil odgovor Kanadčanke. Nekdanja peta igralka bi si želela opravljati delo kontrolorke leta.

Bouchardova se letos ni veliko igrala, potem ko je v letošnji sezoni igrala le na štirih turnirjih. Foto: Guliverimage

Letos znova spet igrala v finalu turnirja

Eugenie Bouchard je trenutno 120. igralka sveta in upa da se bo pred koncem sezone na pesku prebila na med najboljših igralk na svetu. Veseli se, da se je uvrstila na glavni turnir serije masters v Rimu, ki bo na spored konec maja.

Bouchardova se letos ni veliko igrala, potem ko je v letošnji sezoni igrala le na štirih turnirjih. Nazadnje je igrala na turnirju v Monterreyju, kjer je izpadla v prvem krogu. Najboljšo predstavo pa je pokazala na Guadalajara Open, kjer se je prebila vse do finala. Podobno ji je uspelo tudi lani na turnirju v Istanbulu. Sicer je v svoji karieri osvojila le ne turnir. Leta 2014 je zmagala na turnirju v nemškem Nürnbergu.