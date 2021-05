Kaj danes počne Brazilka, ki je Nadalu mešala glavo? #video

Pred leti, natančneje leta 2014, so se organizatorji teniškega turnirja v Riu de Janeiru odločili, da bodo za pobiralke žogic izbrali postavna dekleta. Verjetno se je teniškim navdušencem v spomin najbolj vtisnil trenutek, ko je tudi Rafael Nadal malce izgubil koncentracijo. Španec, ki sicer velja za zelo osredotočenega teniškega igralca, ni mogel ostati ravnodušen. Rafi je med odmorom pogled kar nekajkrat ušel k dekletu.

Rafael Nadal je letos zmagal na turnirju v Barceloni. Foto: Guliverimage

Rafael Nadal je na turnirju v Riu igral trikrat. Leta 2014 je zmagal, medtem ko je v letih 2015 in 2016 obstal v polfinalu.

To dekle je Fernanda Maia Carelli, za katero so se mnogi spraševali, kaj počne danes. Ob svetovnem spletu to ni težko ugotoviti. Fernanda Maia Carelli je danes športna novinarka, komentatorka in model. Če sklepamo po njenih fotografijah, bo kmalu še drugič postala mamica. Kot kaže, se je v tem času posvetila družinskemu življenju.

Rafael Nadal se je v teh sedmih letih poročil s svojo dolgoletno partnerico Xisco Perello, s katero še nimata otrok. Zelo dobro mu je šlo tudi na športnem področju, saj je od takrat zmagal na številnih turnirjih.

Rafa ima na OP Francije možnost, da postane igralec z največ osvojenimi turnirji za grand slam. Foto: Guliverimage

Španec je v letošnji sezoni igral na treh uradnih turnirjih in v svojo vitrino postavil še eno turnirsko lovoriko. Zmagal je na turnirju v Barceloni, medtem ko je turnir v Monte Carlu presenetljivo končal v četrtfinalu. Tudi OP Avstralije, prvi letošnji turnir za grand slam, je končal v četrtfinalu.

Rafa ima na OP Francije možnost, da postane igralec z največ osvojenimi turnirji za grand slam. Trenutno sta z 20 zmagami izenačena s Švicarjem Rogerjem Federerjem. Novak Đoković jima sledi z osemnajstimi lovorikami s turnirjev velike četverice.