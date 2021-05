Uničil mu je dvajset let življenja, zaradi njega ni mogel spati

Zaradi Peta Samprasa ni mogel spati. Foto: Guliverimage

Njegova teniška mora je bil nihče drug kot Pete Sampras, nekdanji vrhunski teniški igralec. Igralca sta se v profesionalni karieri pomerila kar 18-krat, Splitčanu je Samprasa uspelo premagati šestkrat. Najbolj boleč poraz proti njemu je doživel leta 1994 v finalu Wimbledona.

"V polfinalu Wimbledona leta 1994 sem premagal Beckerja z izidom 6:2, 7:6, 6:4. To je bil zagotovo moj najboljši dvoboj v Wimbledonu. Morda tudi v življenju. Takrat sem 'ubil'Borisa. Igral sem neverjetno. Nobenih možnosti ni imel, pa veste, kaj Boris pomeni na travi. Spominjam se, da mi je po dvoboju ob mreži rekel: 'Zares si dobro igral. Bolje, da zmagaš na tem turnirju.'"

Gospod Sampras

V finalu ga je čakala nova ovira z imenom Pete Sampras. Igralec, ki mu je v športni karieri pobral kar nekaj živcev.

"In potem finale in človek, ki mi je uničil 20 let življenja. Gospod Sampras. Ne vem, igral sem res dobro, ampak on je bil še boljši. Prva dva niza je dobil po podaljšani igri, tretji niz pa se je končal s 6:0. Ne zato, ker sem igral slabo, ampak zato, ker je bil v vsakem trenutku korak pred menoj."

"Vseeno, uničil mi je 20 let življenja." Foto: Guliverimage

Goran Ivanišević je imel že naslednje leto v polfinalu Wimbledona možnost, da se mu oddolži za boleč poraz. A tudi takrat ni šlo. Leta 1995 je izgubil po petih nizih. "Ves dvoboj sem bil boljši, ampak ključne točke je dobival on. Zgodba se je ponavljala, kot déjà vu. Res sem ponosen, da sem igral v eri Peta Samprasa, odigrala sva fantastične dvoboje in si delila garderobo. Bil sem drugi za Samprasom, morda najboljšim teniškim igralcem v zgodovini. Vseeno, uničil mi je 20 let življenja," je še povedal Ivanišević, ki danes trenira Novaka Đokovića, prvega igralca sveta. Sampras je bil od njega boljši tudi leta 1998, premagal ga je po petih nizih.

Leta 2001 mu je vendarle uspelo.

Veliko zadoščenje je prišlo leta 2001

Goran Ivanišević je šele v svojem četrtem wimbledonskem finalu osvojil največjo lovoriko v tenisu. Goran Ivanišević in Patrick Rafter sta takrat poskrbela za enega najbolj dramatičnih dvobojev v finalu Wimbledona. Tistega leta so finale igrali v ponedeljek, saj je organizatorjem nagajal dež. To je bil tudi zadnji finale, ki se je igral v ponedeljek.

Leta 2001 je bil Ivanišević na 125. mestu svetovne lestvice, organizatorji turnirja pa so mu glede na pretekle uspehe namenili posebno povabilo (wild card). S tem so poskrbeli za zgodbo, ki se je za vedno zapisala v teniško zgodovino. Goran je to vedel že prej. Po zmagi je razkril, da je takoj, ko je stopil skozi vrata All England Cluba, začutil in videl znamenje, da se bo zgodilo nekaj posebnega.