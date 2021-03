Wimbledon bo letos malo drugačen

Prireditelji največjega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu so sporočili, da zavoljo zdravstvenih in varnostnih ukrepov letošnja prodaja vstopnic ne bo potekala na tradicionalen način. Dolge vrste teniških zanesenjakov, ki so za nakup dragocenega koščka papirja pred All England Clubom taborili več dni, bodo letos strogo prepovedane.

"Še vedno živimo v težkih in zahtevnih časih, naše misli pa so z vsemi, ki jih je prizadela pandemija novega koronavirusa. Na obzorju so znaki, ki kažejo, da se bomo kmalu vrnili v normalno življenje, a letošnje razmere tega še ne omogočajo. V vsakem primeru bomo delovali v skladu z načrti vlade in smo previdno optimistični," je med drugim dejal prvi mož All England Cluba Ian Hewitt.

V tem trenutku še ni docela znano ali bo letos gledalcem omogočen ogled predstav na sveti teniški travi v Wimbledonu, ki bo na sporedu med 28. junijem in 11. julijem. Prireditelji turnirja so že pripravili načrte za oglede dvobojev v zmanjšanem številu gledalcev, a zadeve se glede tega neprestano spreminjajo.

Lanski Wimbledon je bil po izbruhu pandemije novega koronavirusa prvič odpovedan po letu 1945.

Angleški prireditelji so tudi sporočili, da bodo vsi teniški igralci in igralke ter njihovi spremljevalci v času letošnjega turnirja lahko bivali le v uradnih hotelih in ne več v zasebnih hišah, kot so to počeli v preteklosti.