Ukrajinka, ki trpi zaradi vojne, bi jim vseeno dovolila igrati

Ukrajinska teniška igralka Elina Svitolina je bila ena od prvih igralcev, ki so organizatorje teniških turnirjev pozvali, naj nekaj ukrenejo proti ruskim in beloruskim igralcem. Zdaj se je svojim teniškim kolegicam in kolegom iz Rusije in Belorusije nekako postavila v bran.

Ko so organizatorji Wimbledona sporočili, da imajo Rusi in Belorusi prepoved igranja na letošnjem turnirju, je Elina Svitolina dejala, da bi jim pod določenimi pogoji vseeno morali dovoliti igrati.

Želimo, da se opredelijo

"Ne želimo si, da jim povsem prepovejo sodelovanje. Če igralci ne govorijo proti ruski vladi, potem je prav, da se jim prepove igranje. Mi samo želimo, da se opredelijo o tem, ali so z nami in s preostalim svetom ali so z ruskimi oblastmi. To je zame glavno vprašanje," je uvodoma povedala nekdanja tretja igralka sveta.

"Na prste ene roke lahko preštejem, koliko igralcev iz Rusije in Belorusije me je vprašalo, kako sem in kako je moja družina." Foto: Reuters

Na prste ene roke lahko prešteje, kdo jo je vprašal o počutju

Svitolina ima svojo družino še vedno v Ukrajini in zaradi tega tenis ni več njena najpomembnejša skrb. Prepričana je, da je veliko ruskih igralcev, ki bi lahko veliko več naredili zaradi vojne v Ukrajini. "Na prste ene roke lahko preštejem, koliko igralcev iz Rusije in Belorusije me je vprašalo, kako sem in kako je moja družina. Zaradi tega sem malo žalostna. Njihovo vedenje je zelo žalostno. Kolegi smo, ki se vidijo vsako nedeljo, in šokantno je, kako se vse hitro spremeni," je za BBC povedala 27-letna teniška igralka.

Novak Đoković se ne strinja s potezo britanskih organizatrojev. Foto: Guliverimage

Đoković meni, da je ukrep Britancev nor

Zelo jasen ob prepovedi je bil tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta. Srb je dejal, da močno nasprotuje vojni, a da so ti ukrepi proti športnikom nepravični. Ob tem pa je spomnil, da je tudi on kot otrok preživljal vojno. Ta ga je vedno zaznamovala.

"Vedno bom obsodil vojno. Glede na dejstvo, da sem otrok vojne, je nikoli ne morem podpirati," je dejal srbski zvezdnik ob robu turnirja ATP v Beogradu. "Vem, koliko čustvenih ran pusti."

"A ob tem nikakor ne morem podpreti odločitve Wimbledona, ta se mi zdi nora," je dodal: "Igralci, teniški igralci, nimajo nič s tem. Ko se politika vmeša v šport, posledice niso dobre."

