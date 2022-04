Đoković zaradi utrujenosti prestavil novinarsko konferenco

Novak Đoković, prvi igralec sveta, bo ta teden igral na domačem turnirju v Beogradu, zaradi velike utrujenosti in napornih treningov pa je za en dan prestavil tamkajšnjo tiskovno konferenco. Srbski zvezdnik se je za to potezo novinarjem opravičil, v ponedeljek pa le stopil pred njih.

Novak Đoković se je v Monte Carlu poslovil že po prvem dvoboju. Foto: Guliver Image

Vedel je, da na monaškem pesku ne bo nič dobrega

"Najprej se opravičujem, ker sem včeraj (v nedeljo, op. p.) preložil konferenco. Imel sem štiri treninge. Trudim se dvigniti raven svoje kondicije. S tem želim svoje telo pripraviti za izzive, ki me čakajo na igrišču," je uvodoma na novinarski konferenci povedal eden najboljših igralcev sveta in se v nadaljevanju dotaknil slabe predstave v Monte Carlu, kjer se je poslovil že po uvodnem dvoboju.

"Za Monte Carlo nisem bil pripravljen in vedel sem, da bo tako. Manjka mi dvobojev. Pesek je podlaga, ki zahteva veliko igranja. Upam, da bom imel tukaj več dvobojev kot v Monte Carlu. Prav tako upam na podporo s tribun, to mi daje dodatne moči."

Foto: Reuters

Njegov trener Goran Ivanišević je po polomu na monaškem pesku razkril, da se njegov varovanec ni najbolje počutil, ker je bil bolan. Kot kaže, se v teh dneh srbski teniški zvezdnik počuti veliko bolje. Še toliko bolj vesel je zato, ker bo lahko igral na domačem terenu. Z dvoboji si želi dvigniti raven svojega tenisa, prav tako pa želijo v Beogradu dokazati, da znajo organizirati teniški turnir na najvišji ravni. Želijo si, da bi v prihodnosti lahko organizirali tudi turnir serije ATP 500.

Prvi igralec je že pred časom razkril, da je njegov glavni cilj na pesku OP Francije, kjer bo branil lansko zmago. Do takrat bo poskušal odigrati čim več kakovostnih dvobojev. Med drugim je razkril, na katerih turnirjih v bližnji prihodnosti ga bomo lahko videli. "Igral bom v Rimu in Madridu. To bosta moji generalki za Roland Garros. Po vsakem turnirju naredimo oceno, tako da bomo videli, kako bo."

Beograjčan je v prvem krogu domačega turnirja prost in še ne ve, kdo bo njegov nasprotnik. V drugem krogu bo igral z zmagovalcem srbskega dvoboja Hamad Medjedović – Laslo Đere.

Novak Đoković letos ni smel igrati na OP Avstralije, saj ni izpolnjeval pogojev za pridobitev avstralskega vizuma. Foto: Guliverimage

Letos odigral samo štiri dvoboje

Štiriintridesetletni teniški igralec je letos igral le na dveh turnirjih oziroma odigral štiri dvoboje. Januarja letos so prvega igralca sveta deportirali iz Avstralije, ker ni izpolnjeval pogojev za pridobitev avstralskega vizuma. V Avstralijo so namreč lahko vstopili le potniki, ki so bili polno cepljeni. Đoković je svojo pravico dvakrat iskal na avstralskem sodišču, a moral na koncu zapustiti Avstralijo, tako da ni mogel igrati na OP Avstralije. Prav tako zaradi ukrepov proti covid-19 ni smel igrati na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju.

Tudi v njegovi ekipi je bilo nekaj sprememb. Nekoliko presenetljivo jo je zapustil njegov dolgoletni trener Marjan Vajda. Zdaj je glavno trenersko vlogo v ekipi prevzel Hrvat Goran Ivanišević. Legendarni Splitčan je kljub slabšemu začetku prepričan, da je njegov varovanec še vedno najboljši igralec sveta. Ne nazadnje to kaže tudi lestvica ATP.