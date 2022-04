Je bilo za ločitev od Đokovića krivo cepljenje?

Marca je v teniškem svetu odjeknila novica, da Marjan Vajda, dolgoletni trener Novaka Đokovića, zapušča ekipo. Zdaj v javnost prihajajo nove podrobnosti in domneve, zakaj sta se Vajda in Đoković dejansko razšla.

Foto: Guliverimage

"Bile so vroče debate"

Daniel Muksch, ki je že pred časom napisal biografijo o Novaku Đokoviću, je v enem intervjuju dejal, da je eden od razlogov za razhod prvega igralca sveta z Marjanom Vajdo, da se prvi na noben način ni želel in se ne želi cepiti.

"Vem, da je to eden od razlogov, zaradi katerega sta prekinila sodelovanje. Glede tega so bile vroče debate, ker je Vajda na cepljenje gledal drugače. On mu je močno svetoval, naj se cepi," je uvodoma povedal Muksch.

Foto: Guliverimage

Med drugim je razkril, da obstajajo tudi nekatere podrobnosti, ki pa v javnost ne smejo priti. "Ne morem napisati vsega, kar se omenja v notranjih krogih in kar so mi nekateri povedali. Đoković ima namreč klavzulo, ki velja po razhodu s članom njegove ekipe. Na primer Gebhard Phil Gritsch ne sme govoriti o posebnih vajah, ki jih je delal z Novakom. Đoković je perfekcionist in je s tistimi, ki so mu najbližji, sklenil pravne dogovore."

Goran Ivanišević je zdaj edini teniški trener v ekipi. Foto: Reuters

Legendarni Hrvat mu še vedno stoji ob strani in ga podpira

Ko je marca na dan prišla novica, da sta se Srb in Slovak razšla, je zaokrožilo tudi to, da naj bi se razšla že novembra. Trenutno kot trener v ekipi Novaka Đokovića ostaja Goran Ivanišević.

Znano je, da se Đoković ne želi cepiti proti covid-19. Beograjčan je že pred časom dejal, da je zaradi tega pripravljen žrtvovati vse morebitne lovorike, ki bi jih lahko dobil. Pravzaprav že danes plačuje ceno za to. Zaradi neigranja na turnirjih danes ni v formi, kot bi si želel biti. Goran Ivanišević je pred dnevi dejal, da spoštuje njegovo odločitev in odločitev njegove družine. Predvsem ceni, da Đoković še vedno stoji za tistim, kar govori. "Saj veste, nekateri en dan govorijo eno, naslednji dan drugo. On je od začetka dosleden in zato ga še bolj spoštujem. Upam, da se bo ta pandemija končala," je povedal legendarni Hrvat.

Novak Đoković je v letošnji sezoni odigral le štiri dvoboje. Foto: Reuters

Pravijo, da bo do Pariza pripravljen

Novak Đoković je nazadnje igral na turnirju v Monte Carlu in bil neprepoznaven. Presenetljivo je izpadel že po prvem dvoboju. Posledica tega je, da je letos igral zelo malo turnirjev in na podlagi tega nikakor ne more biti v pravi formi. V njegovi ekipi pravijo, da bo do OP Francije, kjer bo branil lansko zmago, nared. Pa bo res?