Kaja Juvan obstala v polfinalu: Tekmica mi praktično ni dala ničesar

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je obstala v polfinalu turnirja WTT (World Tennis Tour) v Murski Soboti z nagradnim skladom 55.000 evrov. Boljša od nje je bila Čehinja Tereza Valentova, 211. igralka sveta je slavila s 6:2 in 6:0.

Čehinja Tereza Valentova, ena najboljših mladink in zmagovalka mladinskega turnirja za grand slam v Parizu, bo v nedeljskem finalu, ki se bo začel ob 11. uri, igrala proti Gruzijki Mariam Bolkvadze. Ta je bila v polfinalu boljša od Francozinje Jessike Ponchet s 7:5, 5:7, 6:2.

"Tekmica je bila danes boljša. Praktično mi ni dala ničesar. Jaz sem pa igrala pod svojimi zmožnostmi. Sem pa s turnirjem zadovoljna, počasi se vračam v tekmovalno formo," je med drugim dejala Kaja Juvan.

Med dvojicami sta slavili Petra Marčinko in Tara Würth iz Hrvaške, s 6:3, 2:6 in 10:4 sta ugnali sestri I-Hsuan Cho in Yi Tsen Cho iz Tajvana.