Nadal že pri številki 89, Kaja Juvan predala dvoboj

Za zdaj ni informacij, zakaj 21-letna Kaja Juvan pred tretjim nizom ni mogla nadaljevati dvoboja.

Stota igralka sveta se je pred tem v preteklem tednu prebila v četrtfinale prvega pripravljalnega turnirja za OP Avstralije v tem avstralskem mestu. V dvoboju za polfinale je izgubila proti Japonki Misaki Doi, pred tem je v drugem krogu zabeležila eno največjih zmag v karieri, ko je ugnala drugo nosilko ter drugo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenka.

Nadal ob vrnitvi v Melbournu do 89. turnirske zmage "Za mano je kar nekaj težkih trenutkov, kar zadeva poškodbe. Tako mi zelo veliko pomeni, da sem tu in da držim pokal v svojih rokah." Foto: Guliverimage

Španec Rafael Nadal je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Melbournu z nagradnim skladom 521.000 dolarjev. Prvi nosilec in šesti igralec sveta je v finalu premagal Američana Maxima Cressyja, 112. z lestvice ATP, s 7:6 (6) in 6:3.

V prvem nizu sta tenisača pokazala izenačen boj, tako da je odločila podaljšana igra, v kateri je bil za malenkost bolj zbran Španec. V drugem nizu sta oba po enkrat odvzela servis tekmecu, Nadalu pa je "break" nato uspel še v osmi igri za vodstvo s 5:3, ki ga je nato na svoj servis le še potrdil z končno zmago.

Za Nadala, ki je igral prvič po lanskem avgustu, ko je zaradi poškodbe stopala morala na prisilni počitek, je to že 89. turnirski naslov, Cressy pa je igral v svojem prvem finalu.

Španec je postal tudi prvi igralec, ki je dobil vsaj en turnir v 19 zaporednih sezonah. Pred tem je bil izenačen s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Američanom Andrejem Agassijem. Srb Novak Đoković, prvi igralec sveta, je trenutno v nizu 16 sezon.

"Zelo sem vesel in srečen, da sem spet tukaj. Za mano je kar nekaj težkih trenutkov, kar zadeva poškodbe. Tako mi zelo veliko pomeni, da sem tu in da držim pokal v svojih rokah," je dejal Nadal v pogovoru po zmagi v areni Roda Laverja, kjer bo tudi finale odprtega prvenstva Avstralije.

To se bo začelo 17. januarja in na njem bo Nadal lovil rekordno 21. zmago na turnirjih za grand slam. "To igrišče je bilo vselej nekaj posebnega zame. Arena Roda Laverja je pravzaprav posebna za vsakogar, še posebej zaradi vas. Ste izjemno občinstvo in ne morem se vam dovolj zahvaliti," je še dodal 35-letnik.

Ashleigh Barty je v Adelaide slavila tudi leta 2020. Foto: Guliverimage

Prva teniška igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty, je zmagovalka prvega pripravljalnega turnirja pred OP Avstralije v mestu Adelaide. V finalu je za svoj 14. naslov na turnirjih serije WTA v 64 minutah s 6:3 in 6:2 premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Avstralka, ki je v Adelaide slavila že leta 2020, v finalu posamične konkurence ni imela večjih težav s 14. igralko sveta Kazahstanko. V prvem nizu je do ključnega odvzema servisa nasprotnice prišla v osmi igri, v drugem pa je z dvema odvzemoma servisa na začetku niza povedla s 3:0.

Na turnirju z nagradnim skladom 703.580 ameriških dolarjev (620.000 evrov) je Avstralka osvojila še naslov v konkurenci dvojic, v kateri je s svojo soigralko Storm Sanders ugnala slovensko-hrvaško navezo Andreja Klepač-Darija Jurak. Domačinki sta slavili po 64 minutah igre s 6:1 in 6:4.

Tretji nosilki v prvem nizu nista ponudili veliko odpora, edino igro sta osvojili pri izidu 1:3. V drugem nizu pa sta na svoj servis oddali tretjo igro in nista našli več poti do izenačenja proti razigranima domačinkama.

Monfils do enajste lovorike

Francoz Gael Monfils je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Adelaide z nagradnim skladom 521.000 ameriških dolarjev. Prvi nosilec je v finalu premagal drugopostavljenega Rusa Karena Hačanova s 6:4 in 6:4.

Za 35-letnega Monfilsa, sicer 21. igralca sveta, je to enajsta turnirska zmaga in prva po skoraj dveh letih.

V prvem nizu je Francoz tekmecu odvzel servis prav v zadnji, deseti igri, v drugem nizu pa je do zmage prišel po enakem scenariju.

Gael Monfils je prišel do enajste turnirske zmage. Foto: Guliverimage

Monfils je sicer igral svoj 33. finale, le štiri naslove od enajstih pa je osvojil zunaj dvorane. Pred tem je "na odprtem" zmagal v Sopotu 2005, v Washingtonu 2016 in Dohi 2018. Hačanov pa na svoj peti naslov čaka od leta 2018, v tem času je izgubil le en finale, in sicer na lanskem olimpijskem turnirju v Tokiu.

Halepova po 16 mesecih do nove turnirske zmage

Romunska teniška igralka Simona Halep je zmagovalka turnirja WTA v Melbournu z nagradnim skladom 239.744 ameriških dolarjev (211.000 evrov). Druga nosilka prvega pripravljalnega turnirja za odprto prvenstvo Avstralije, ki se začne 17. januarja, je v finalu s 6:2 in 6:3 odpravila tretjepostavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo.

Dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam je prišla do svoje 23. turnirske zmage, prve od Rima septembra 2020. Po zmagi v Rimu ji je nagajala poškodba meč, tako da je prvič po letu 2013 izpadla iz prve dvajseterice na svetovni lestvici. Trenutno pa je prav 20.

"Dajmo še zmagovati, ker imam res rada ta občutek," je dejala Halepova, ki je na OP Avstralije leta 2018 prišla do finala, a tam izgubila proti Danki Caroline Wozniacki.

Američanka do turnirske zmage

Američanka Amanda Anisimova pa je zmagovalka enega od dveh pripravljalnih teniških turnirjev, ki se ta teden odvijajo v Melbournu pred odprtim prvenstvom Avstralije. Za svoj drugi naslov na turnirju serije WTA je v današnjem finalu 2. pripravljalnega turnirja v Melbournu s 7:5, 1:6 in 6:4 premagala Belorusinjo Aleksandro Sasnovič.

Amanda Anisimova je ugnala Belorusinjo Aleksandro Sasnovič. Foto: Guliverimage

Anisimova, 78. igralka sveta, je po tesni zmagi v prvem nizu sicer nato izgubila zagon. Drugi niz je oddala z le eno osvojeno igro, vmes je potrebovala tudi pomoč za poškodbo stegenske mišice, v tretjem pa je nato že zaostajala z 0:3. A v zaključku dvoboja se je znova sestavila in nanizala zmage v šestih od zadnjih sedmih iger proti 107. igralki sveta.

S tem je osvojila svoj drugi naslov serije WTA po zmagi na turnirju v Bogoti leta 2019 pri 17 letih.

Danes poteka še en ženski finale v Melbournu, na 1. pripravljalnem turnirju pred OP Avstralije se merita Romunka Simona Halep in Rusinja Veronika Kudermetova.

Izidi:



Melbourne, ATP (521.000 ameriških dolarjev):

finale:

Rafael Nadal (Špa/1) - Maxime Cressy (ZDA) 7:6 (6), 6:3;



Adelaide 1, WTA (nagradni sklad 703.580 ameriških dolarjev):

finale:

Ashleigh Barty (Avs/1) - Jelena Ribakina (Kaz/7) 6:3, 6:2;



Adelaide, ATP (521.000 ameriških dolarjev):

finale:

Gael Monfils (Fra/1) - Karen Hačanov (Rus/2) 6:4, 6:4;



Melbourne 1, WTA (239.744 ameriških dolarjev):

finale:

Simona Halep (Rom/2) - Veronika Kudermetova (Rus/3) 6:2, 6:3;



Melbourne 2, WTA (nagradni sklad 239,477 ameriških dolarjev)

finale:

Amanda Anisimova (ZDA) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 7:6, 1:6, 6:4.