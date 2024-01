Znani finalistki Aucklanda, za naslov v Brisbanu pa prva nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanka Coco Gauff in Ukrajinka Elina Svitolina sta finalistki teniškega turnirja WTA z nagradnim skladom 244.152 evrov v Aucklandu. Prvopostavljena Gauff je v polfinalu s 6:3 in 6:1 izločila četrtopostavljeno rojakinjo Emmo Navarro, druga nosilka iz Ukrajine pa je z 2:6, 6:4 in 6:3 odpravila Kitajko Wang Xiyu.

Devetnajstletna Američanka, tretja igralka sveta, bo v finalu branila naslov ter lovila sedmo turnirsko zmago v karieri, 25-letna Svitolina, ki je doslej dobila edini medsebojni dvoboj, pa 18. karierno zmago na turnirjih.

Ribakina in Sabalenka finalistki v Brisbanu

Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Arina Sabalenka sta finalistki teniškega turnirja WTA v avstralskem Brisbanu. Drugopostavljena Ribakina je v polfinalu po dobri uri igre s 6:3, 6:2 premagala Čehinjo Lindo Noskovo, prva nosilka Sabalenka pa je v beloruskem dvoboju po uri in pol ugnala Viktorijo Azarenka s 6:2 in 6:4.

Arina Sabalenka Foto: Guliverimage

Ribakina, četrta igralka s svetovne teniške lestvice, bo v finalu lovila svoj šesti naslov na najvišji ravni, Sabalenka, druga igralka na svetu, pa svoj 14. naslov v karieri.

Prvi in drugi nosilec za naslov v Brisbanu

V finalu teniškega turnirja ATP v Brisbanu z nagradnim skladom 598.470 evrov se bosta merila prvi in drugi nosilec. Prvopostavljeni Danec Holger Rune je v polfinalu s 6:4 in 7:6 premagal Rusa Romana Safiulina, drugopostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov pa je bil s 6:3 in 7:5 boljši od Avstralca Jordana Thompsona.

Dvajsetletni Rune, osmi na lestvici ATP, se bo boril za peti naslov v karieri v devetem finalu.

Dimitrov, 14. na svetovni lestvici, je 12 let starejši Danca, doslej pa ima v karieri osem turnirskih zmag, zadnjo iz leta 2017. Doživel je tudi devet porazov v finalih turnirjev ATP, od tega dva v prejšnji sezoni. V neposrednih obračunih je izid med igralcema 1:1.

Rusko-finski finale v Hongkongu

Rus Andrej Ruljov in Finec Emil Ruusuvuori sta finalista teniškega turnirja ATP v Hongkongu z nagradnim skladom 676.419 evrov. Prvopostavljeni Rus je v polfinalu odpravil Kitajca Shang Junchenga s 4:6, 6:2 in 6:3, Finec pa je s 4:6, 7:5 in 6:3 izločil Avstrijca Sebastiana Ofnerja.

Šestindvajsetletni Rubljov, peti igralec sveta, proti dve leti mlajšemu Fincu, 69. na lestvici ATP, v medsebojnih dvobojih vodi z 2:1. Rus bo lovil svojo 15. turnirsko lovoriko, medtem ko Ruusuvuori prvo.

Auckland, WTA (244.152 evrov):

- polfinale:

Coco Gauff (ZDA/1) - Emma Navarro (ZDA/4) 6:3, 6:1;

Elina Svitolina (Ukr/2) - Wang Xiyu (Kit) 2:6, 6:4, 6:3;



Brisbane, WTA (1.736.763 dolarjev):

- polfinale:

Jelena Ribakina (Kaz/2) - Linda Noskova (Češ) 6:3, 6:2;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Victoria Azarenka (Blr/8) 6:2, 6:4;



Brisbane, ATP (598.470 evrov):

- polfinale:

Holger Rune (Dan/1) - Roman Safiulin (Rus) 6:4, 7:6 (0);

Grigor Dimitrov (Bol/2) - Jordan Thompson (Avs) 6:3, 7:5.



Hongkong, ATP (676.419 evrov):

- polfinale:

Andrej Rubljov (Rus/1) - Shang Juncheng (Kit) 4:6, 6:2, 6:3;

Emil Ruusuvuori (Fin) - Sebastian Ofner (Avt) 4:6, 7:5, 6:3.