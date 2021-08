Nadal zaigral prvič po 11. juniju in se namučil za zmago

Težko pričakovani nastop Rafaela Nadala, ki je zaradi zdravstvenih težav (poškodba levega stopala) odpovedal nastopa v Wimbledonu in olimpijskem turnirju v Tokiu, je postregel z dramatičnim razpletom. 35-letni Španec je na turnirju v Washingtonu za zmago nad Jackom Sockom, ki se vrača po poškodbi in na lestvici zaseda šele 192. mesto, potreboval tri ure. Zmagal je s 6:2, 4:6 in 7:6 (1), v nadaljevanju turnirja ga čaka veliko bolj spočiti Južnoafričan Lloyd Harris, ki je v 2. krogu izločil Tennysa Sandgrena. Vodil je s 6:4 in 1:0, nato pa je Američan predal dvoboj.

Jack Sock je bil leta 2017 že osmi igralec sveta, nato pa je zaradi številnih zdravstvenih težav sledil padec. Foto: Reuters

V noči na četrtek so se v Washingtonu izmed višje postavljenih igralcev poslovili tretji nosilec Avstralec Alex de Minaur, četrtopostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov ter šestopostavljeni Britanec Daniel Evans.