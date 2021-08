Đokovićev nekdanji sodelavec ga zdaj odkrito kritizira

Nogo je verjetno dobil zaradi Gorana Ivaniševića

Craig O'Shannessy je bil v ekipi Novaka Đokovića odgovoren za analitiko in videoanalizo. Prav tako je ustanovitelj spletne strani Brain Game Tennis, ki predstavlja najboljše vzorce tenisa. Sodelovanje med njim in Đokovićem se je končala, potem ko se je ekipi pridružil Goran Ivanišević. Ta je že večkrat poudaril, da mu pri tenisu ni všeč preveč statističnih podatkov, in O'Shannessy meni, da je prav Dalmatinec kriv, da je sam dobil odpoved.

Pohvalil zapis novinarja

Kot je videti, ga odločitev Novaka Đokovića še vedno boli. Na spletni strani Sport Illustrated je Jon Wertheim, eden od novinarjev, zapisal, da je to, da Đoković ni osvojil medalje na olimpijskih igrah v Tokiu, komaj vredno omembe. Med drugim je menil, da je bilo njegovo vedenje (izbruhi jeze, op. p.) vse prej kot primerno za tako velikega teniškega igralca in neprimerno za športnika na olimpijskih igrah.

Craig O'Shannessy je te besede odkrito podprl. "To je dobro. Vsa čast, Jon, ker si predstavil vse vidike, kar zadeva to vprašanje. Đokovićev se ne bodo izboljšal, če bodo njegove pomanjkljivosti spregledane. To je pravo novinarstvo," je na družbenih omrežjih zapisal O'Shannessy.

Izgubil tekmo za tretje mesto, nato pa odpovedal nastop

Novak Đoković je na olimpijskem turnirju doživel veliko razočaranje. Najprej je izgubil v polfinalu, nato pa še v dvoboju za tretje mesto. Zatem bi moral nastopiti še v dvoboju za bronasto olimpijsko medaljo v mešanih dvojicah, a je zaradi poškodbe rame nastop odpovedal.

Nekateri mu zamerijo neprimerno obnašanje. Na tekmi za tretje mesto se je znesel nad svojim loparjem, eden pa je poletel tudi na prazne tribune. Mnogi so se čudili temu, da srbski zvezdnik ob svojih dejanjih ni dobil nobenega opozorila.

Po besedah očeta mu igranje za Srbijo ogromno pomeni

Po olimpijskih igrah se je oglasil tudi njegov oče Srđan in v enem izmed pogovorov razkril, kako veliko Novaku pomeni to, da lahko igra za srbsko reprezentanco. "V naši hiši se je naučil, da je domoljubje nad vsem. Da je Srbija naša mama, ki nas je rodila, in da nima druge možnosti," je med drugim povedal Srđan Đoković.