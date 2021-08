Kaj se je pred OI dogajalo med Đokovićem in njegovim očetom? #video

Novak Đoković je na olimpijskih igrah v Tokiu doživel veliko razočaranje, potem ko je ostal brez olimpijske medalje. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je štartal na dve zlati medalji. Bil je nesporen favorit, a kot je pozneje razkril, so ga pri tem ustavile poškodbe.

Srdjan Đoković v objemu svojega sina. Foto: Guliverimage

"Če ti kaj pomeni moje mnenje …"

Pred olimpijskimi igrami je bil prvi igralec sveta sam v dvomih, ali bo sploh nastopil na olimpijskih igrah. Tudi drugi so mu svetovali, da naj raje izpusti olimpijske igre. Med njimi je bil njegov oče, ki je za podkast "Biznis priče" povedal, o čem sta si z najstarejšim sinom dopisovala. Sinu je namreč svetoval, da bi bilo bolje, da se spočije.

"Noksi … jaz ga namreč kličem Noks. Če ti kaj pomeni moje mnenje, nikakor ne bi smel iti v Tokio. Je dolga pot, drugo časovno območje, ne bo gledalcev in spet bi moral v karanteno. Olimpijske igre brez gledalcev niso olimpijske igre. Rad te imam," je Srđan prebral svoj zapis.

Besede sina so ga močno ganile

Nato je še prebral odgovor Novaka: "Oče, seveda mi veliko pomeni tvoje mnenje. Želel sem si vzeti tri ali štiri dni, da vidim, kako se bom počutil. Jaz si vedno hitro opomorem, tako da to ni težava. V srcu in glavi sem vedno imel močno domoljubje. Veš, da vedno, ko je Srbija pod vprašajem, naredim vse in se ne oziram nazaj."

Oče enega najboljših teniških igralcev vseh časov je po tem zapisu ostal brez besed. "To je izgovoril moj sin. V naši hiši se je naučil, da je domoljubje nad vsem. Da je Srbija naša mama, ki nas je rodila, in da nima druge možnosti," je povedal Srđan Đoković.

Foto: Reuters

Zakaj se ne morejo sprijazniti, da je Novak najboljši?

Med drugim je Srđan povedal, da se Zahod še vedno ne more sprijazniti, da je Novak najboljši igralec sveta. "Zamislite si, da ga nekdo ne mara, ko je do vseh prijazen. Proti nasprotniku, pobiralcu žogic, gledalcem … Nikomur ni rekel žal besede ali naredil kakšne neprimerne geste. Zakaj se to dogaja? Verjetno zato, ker gre za meščanski šport, ki so ga izumili Angleži ..."

"In potem se pojavi nekdo iz Srbije, iz majhne revne države. Že 15 let je najboljši v njihovem in tudi v našem športu. Morali se bodo sprijazniti z dejstvom, da se je središče teniškega sveta preselilo na vzhod Evrope. Rusijo, Južno Ameriko in se odcepilo od anglosaksonskega sveta. Tako je zdaj in ko se bodo razmere v prihodnosti spremenile, ne bomo ljubosumni," je še povedal Đoković starejši.

Đokovića čakajo novi izzivi

Štiriintridesetletni Beograjčan je kmalu po odpovedi zapustil Tokio in se odpravil v Evropo, kjer si bo opomogel, nato pa se bo začel pripravljati na nove izzive. Eden od glavnih ciljev bo gotovo OP ZDA, saj bi lahko osvojil letošnje vse štiri turnirje za grand slam.