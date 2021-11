21-letnik poskrbel za senzacijo v Parizu, poškodba Grka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju serije masters v Parizu potekajo dvoboji drugega kroga in obetajo se zanimivi teniški obračuni. Za veliko presenečenje je poskrbel domačin Hugo Gaston, ki je na krilih občinstva premagal Španca Pabla Carrena Busta. Grški teniški zvezdnik Stefanos Cicipas je moral zaradi poškodbe roke predčasno končati današnji obračun proti Avstralcu Alexeiju Popyrinu. Grk je trenutno vprašljiv za nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice.

Dvoboj sta že končala Dominik Koepfer in Felix Auger-Aliassime. Zmagal je prvi in s tem končal sanje Kanadčana, da bi se lahko uvrstil na finalni turnir najboljše osmerice. Koepfer, ki se je na turnir uvrstil kot srečni poraženec, je v prvem krogu odpravil Andyja Murrayja, zdaj pa je pod hladno prho poslal devetega nosilca turnirja.

Hugo Gaston je poskrbel za veliko presenečenje. Foto: Guliverimage

Za veliko presenečenje je poskrbel tudi domačin Hugo Gaston. Ta je premagal Pabla Carrena Busta, 12. nosilca turnirja. Za Gastona, trenutno 103. igralca sveta, je to največja zmaga v karieri. Na dvoboju smo lahko videli celo serijo "breakov", na koncu pa je več zbranosti pokazal 21-letni Francoz.

Avstralec James Duckworth je domov poslal Italijana Lorenza Musettija.

Cicipas ima težave s poškodbo. Foto: Guliverimage

Cicipas je danes obračun proti Popyrinu sklenil predčasno pri izidu 4:2 v korist Avstralca. Po dvoboju je dejal, da ga poškodba v predelu komolca in podlakti muči že nekaj časa.

"Tekme še nikoli v življenju nisem predal, danes pa sem to moral storiti. Pred naslednjim turnirjem sem raje previden. Zaključni turnir je zame eden pomembnejših, s to poškodbo pa se ukvarjam že nekaj časa," tretjega nosilca turnirja v Parizu citira francoska tiskovna agencija AFP.

"Vse huje je v zadnjih dneh, zato želim le zaščititi roko. Med dvobojem sem začutil bolečino in nisem želel, da postane hujša, kot je zdaj. Vem, kako se temu zoperstaviti, a igranje in treniranje v tem trenutku ne pomagata," je še razlagal po dvoboju.

"Storil bom vse, da bom igral v Torinu. Prepustil se bom najbolj usposobljenim ljudem, poslušal vse najboljše nasvete. Vse, da bom spet 100-odstoten," je še sklenil Cicipas. V tej sezoni je Atenčan dobil 55 dvobojev in osvojil dva turnirja, in sicer v Monte Carlu in Acapulcu. Igral je tudi v finalu OP Francije, kjer je proti Srbu Novaku Đokoviću že vodil z 2:0 v nizih, a nato izgubil.