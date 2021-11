Rusinje izločile branilke naslova, v polfinalu z ZDA

Ruske teniške igralke so si v pokalu Billie Jean King zagotovile nastop v polfinalu, potem ko so v drugem krogu v skupini A z 2:1 v zmagah ugnale branilke naslova Francozinje. S tem Rusinje ostajajo v igri za naslov v tekmovanju, ki je nadomestilo nekdanji pokal Fed. V polfinalu se bodo Rusinje pomerile z ZDA, ki so danes ugnale Španijo z 2:1.

Francozinje, ki jih je v polfinale peljala le zmaga s 3:0, so začele bolje. Clara Burel je premagala Jekaterino Aleksandrova s 3:6, 6:4, 6:3, v drugem dvoboju pa je po tesnem obračunu finalistka OP Francije, Anastasija Pavljučenko ugnala Alize Cornet s 5:7, 6:4, 6:2 in končala francoske upe. V nepomembnem obračunu dvojic, Rusinje so namreč potrebovale le eno zmago, sta Veronika Kudermetova in Ljudmila Samsonova s 6:2, 6:1 ugnali Claro Burel in Cornel Marola.

V skupini A je Rusija zasedla prvo mesto z dvema zmagama, drugo mesto so s po eno zmago in porazom osvojile Kanadčanke, Francozinje so pristale na dnu brez zmage.

Polfinalni obračun z Rusijo so si priigrale Združene države Amerike. Sloane Stephens in Danielle Collins sta po dveh nizih slavili proti svojima tekmicama in svoji reprezentanci zagotovile prvo mesto v skupini C.

Sloane Stephens je s 6:4, 6:4 ugnala Nurio Parrizas-Diaz. Foto: Guliverimage

Stephensova je s 6:4, 6:4 ugnala Nurio Parrizas-Diaz, Danielle Collins pa je gladko s 6:1, 6:0 premagala Saro Sorribes Tormo. Dvoboj dvojic nato ni več odločal o ničemer, Aliona Bolsova Zadoinov in Rebeka Masarova pa sta Španiji s 6:3, 6:4 priigrali tolažilno zmago proti Caroline Dolehide in Coco Vandeweghe.

V četrtek bosta še obračuna v skupini B in D. Avstralke se bodo v prvi pomerile z Belorusijo, Švicarke pa v drugi skupini s Čehinjami, sicer favoritinjami za končno zmago.

Zaključno teniško tekmovanje ženskih ekip bi sicer moralo biti na sporedu že aprila v Budimpešti, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili. Tako poteka šele v prvih dneh novembra, finale bo 6. novembra v dvorani O2 Arena.