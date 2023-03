Juvanova izpadla proti prvi favoritinji, 130. igralec sveta namučil Đokovića

V Dubaju so se na ATP turnirju nadaljevali dvoboji prvega kroga. Prvi nosilec Novak Đoković je moral za napredovanje v drugi krog odigrati tri nize, namučil ga je Čeh Tomaš Machač, šele 130. igralec sveta. Ta teden potekajo ATP in WTA turnirji tudi v Santiagu, Acapulcu, Austinu in Monterreyju, kjer je slovenska igralka Kaja Juvan priznala premoč prvi nosilki Caroline Garcii. Ljubljančanka je izgubila s 3:6 in 4:6.