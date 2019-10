Federer v Baslu izločil Cicipasa in si priboril še 15. finale

Na teniških turnirjih ATP na Dunaju in v Baslu sta bili v soboto na sporedu polfinalni poslastici. Roger Federer se je na domačem turnirju v Švici še 15. uvrstitil v finale, po tem, ko je v polfinalu s 6:4 in 6:4 premagal Grka Stefanosa Cicipasa. Za deseto zmago na baslelskem turnirju se bo v nedeljo udaril z Avstralcem De Minaurjem.

V prvem polfinalu baselskega turnirja sta obračunavala Američan Reilley Opelka in Avstralec Alex De Minaur. Z 2:1 v nizih je bil po dveh urah in 37 minutah boljši drugi.

Domači zvezdnik Federer je za zmago nad Cicvipasom s 6:4 in 6:4 potreboval le uro in 20 minut.

Thiem in Schwartzman v finalu Dunaja

V finalu teniškega turnirja ATP na Dunaju z nagradnim skladom 2,4 milijona evrov se bosta v nedeljo pomerila domačin Dominic Thiem in Argentinec Diego Schwartzman. Prvi nosilec Thiem je v polfinalu premagal Italijana Mattea Berrettinija s 3:6, 7:5 in 6:3, petopostavljeni Schwartzman je bil boljši od Francoza Gaela Monfilsa s 6:3 in 6:2.

Thiem se je v letošnji sezoni šestič uvrstil v finale, zmagal je v Indian Wellsu, Barceloni, Kitzbühlu in Pekingu. Edinkrat je izgubil na Rolandu Garrosu. Schwartzman bo za lovoriko igral tretjič letos, v Los Cabosu je slavil, v Buenos Airesu pa izgubil.

Bertensova in Sabalenka v finalu turnirja WTA elite

Prva nosilka Nizozemka Kiki Bertens in Belorusinja Arina Sabalenka bosta igrali v nedeljskem finalu turnirja WTA elite, ki poteka v kitajskem Zhuhaiju. Bertensova je z 2:6, 6:3 in 6:3 premagala Kitajko Saisai Zheng, Sabalenka pa s 7:5 in 7:6 (4) Čehinjo Karolino Muchovo.

Tremendous effort from Kiki Bertens since the US Open. Said @WTAEliteTrophy she’s fatigued mentally and physically, but her competitive instincts are taking over in these matches. https://t.co/wQltobu9jE — WTA Insider (@WTA_insider) October 26, 2019

Turnir WTA elite je namenjen 12 igralkam, ki so uvrščene od devetega do 20. mesta na lestvici WTA. Letošnji skupni denarni sklad za dvoboje posameznic in dvojic je 2,42 milijona dolarjev.

Nizozemka in Belorusinja sta se do zdaj pomerili petkrat, s štirimi zmagami pa je uspešnejša Bertensova, je pa njun zadnji medsebojni dvoboj v tretjem krogu letošnjega turnirja v Wuhanu dobila 21-letna Sabalenka.

Sedemindvajsetletna Bertensova ima na svojem računa devet osvojenih turnirjev WTA, Sabalenkova pa štiri.

Lani je turnir v Zhuhaiju dobila Avstralka Ashleigh Barty, trenutno prva igralka sveta.

