Norvežan ga je označil za idiota, a mu ni ostal dolžan

Casper Ruud in Nick Kyrgios sta se do zdaj na igrišču pomerila le enkrat. To je bilo je letos na turnirju serije masters v Rimu, ko je Avstralec še enkrat poskrbel za nešportno obnašanje. V tistem dvoboju je med odmorom na sredino igrišča vrgel stol, protestno zapustil igrišče in posledično izgubil dvoboj.

"V redu, bil je diskvalificiran, ampak če pogledamo medsebojno statistiko med nama, je 1:0 zame." Foto: Gulliver/Getty Images

"Njegova težava je, če je idiot na igrišču"

Casper Ruud se je po tem dogodku veselil zmage, Kyrgios pa je na družbenem omrežju njegovo proslavljanje pospremil z nasmehom. Ruud, trenutno najboljši norveški teniški igralec, je imel pred kratkim intervju za Tennisportalen, ko je nekaj strupenih puščic usmeril v Nicka.

"Videl sem, kaj je napisal. V redu, bil je diskvalificiran, ampak če pogledamo medsebojno statistiko med nama, je 1:0 zame. Ali sem zmagal proti njemu? Še vedno je izid 1:0 zame. Bil je povsem divji, ko sem igral proti njemu. Bila je lepa zmaga, ne glede na to, ali sem po zmagi proslavljal ali ne. Vseeno mi je. Bil sem vesel, ko sem dobil 90 točk in 50 tisoč dolarjev (44 tisoč evrov). Njegova težava je, če je idiot na igrišču," je brez dlake na jeziku izjavil trenutno 61. igralec na svetu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nick Kyrgios, ki zaradi svojih nešportnih izpadov polni tribune teniških stadionov, mu ni ostal dolžan. Če so nekateri gledalci navdušeni nad njegovimi dejanji, večina igralcev in organizatorjev ni. In kaj je problematični Avstralec, trenutno 30. igralec sveta, odgovoril Norvežanu?

"Hej, Casper Ruud. Prihodnjič, ko boš imela kaj za povedati, bi bil zelo vesel, če mi to poveš v obraz. Prepričan sem, da ne bi bil tako zgovoren. Do takrat bom delal raje kaj drugega, kot gledal tvoj dolgočasen tenis."

A to še ni bilo vse, kar je Kyrgios želel povedati 20-letnem Norvežanu, ki bo v začetku novembra igral na zaključnem turnirju mlade generacije – Next Gen ATP Finals. "In še tole. Razumem tudi, zakaj me vseskozi omenjaš. Ljudje sicer sploh ne bi vedeli, da igraš tenis. Srečno v Milanu," mu je še napisal trenutno 30. igralec sveta.

But again, I also understand why you have to keep my name in your mouth, because people dont even realise that you play tennis 😂 goodluck in Milan champ x — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 24, 2019

Nick Kyrgios ima pogojno kazen

Nick Kyrgios trenutno prestaja šestmesečno preizkusno dobo. Če bo v tem času spet naredil prekršek, ga bodo kaznovali z denarno kaznijo 25 tisoč ameriških dolarjev (22 tisoč evrov). Prav tako 16 tednov ne bi smel igrati na teniških turnirjih.