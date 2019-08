Naj bo še tako siten, a gledalci ga očitno imajo radi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nick Kyrgios je v preteklih tednih dvignil kar nekaj prahu s svojim obnašanjem. Odkrito je kritiziral tudi Novaka Đokovića in Rafaela Nadala, a kot kaže, ga imajo nekateri teniški navdušenci vseeno radi.

Nick Kyrgios pa na turnirju v Washingtonu doživlja novo pomlad, potem ko se je prebil do finala in ima lepe možnosti. Foto: Reuters

Nekateri avstralskega teniškega igralca ne morejo videti, drugi ga naravnost obožujejo. Veliko teniških strokovnjakov pravi, da njegov talent ni sporen, sporno pa je njegovo obnašanje in kritiziranje ostalih, tudi veliko boljših igralcev. Nazadnje se je spravil na Novaka Đokovića, ko je na majici prečrtal njegovo ime in dejal: "To si mislim o tebi."

Kyrgios na turnirju v Washingtonu doživlja novo pomlad, potem ko se je prebil do finala, ima lepe možnosti, da letos osvoji še drugi turnir. Tokrat je v polfinalu po pravi drami premagal Stefanosa Cicipasa in se uvrstil v veliki finale.

Kritiziral znamko teniških copatov

Mladi Grk je imel na tem turnirju vseskozi težave z levim športnim copatom in nič drugače ni bilo v polfinalu, ko mu je kar sam Nick Kyrgios kot pepelki prinesel rezervni športni copat. "Želel sem, da je vse skupaj hitreje. In mimogrede, Adidasovi čevlji so zanič," je v svojem slogu komentiral problematični Avstralec, ki s svojimi potezami na tribune privablja vse večje število gledalcev, ki samo čakajo, kaj bo spet ušpičil.

V točki za zmago sta mu že dvakrat pomagala gledalca s tribun

Nick Kyrgios je v četrtfinalu in polfinalu pri točki za zmago za pomoč prosil gledalca in oba sta mu dala pravi nasvet. Po zmagi se jima je tudi zahvalil. "Mislim, da je veliko bolj enostavno, če ti nekdo pove, kam moraš servirati. Osredotočiš se, kam boš poslal žogico. Dva dni zapored je delovalo in upam, da bo tudi jutri (v finalu op. p.)," je razlagal 52. igralec sveta, ki meni, da ima za seboj izjemen teden.

"Zares uživam. Delam prave stvari in vsak dan imam isto rutino. Poskušam popraviti majhne stvari in očitno se mi vrača. Res sem zadovoljen s svojo igro," je še povedal Kyrgios, ki ga v finalu čaka Rus Daniil Medvedev, trenutno deseti igralec sveta.