Nekateri menijo, da ga bodo zaradi metanja stola ostro kaznovali #video

Spomnimo, teniški igralec Nick Kyrgios je na turnirju serije masters v Rimu sredi dvoboja v drugem krogu "počil film" kot še nikoli do zdaj. Avstralec, ki je po mnenju mnogih eden največjih teniških talentov, se je sprva sporekel s sodnikom, brcnil plastenko, nato pa še stol vrgel na sredino igrišča. Kot da to še ne bi bilo dovolj je nato sredi dvoboja zapustil igrišče.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo z njim. Je zelo talentiran igralec, ampak včasih pretirava." Foto: Guliver/Getty Images

Ni jih bilo malo, ki so se zgražali nad njegovim vedenjem, žvižgali so mu tudi gledalci v Rimu. O tem je spregovoril nekdanji francoski teniški igralec Guy Forget, ki je danes prvi mož Odprtega prvenstva Francije, turnirja za grand slam.

"Smo v času, ko obsojamo neprimerno obnašanje, ampak se ne moremo pritoževati nad takšnimi igralci. So ljudje, ki imajo radi Johna McEnroea in so ljudje, ki ga sovražijo. Pri Kyrgiosu ljudje vedo, da se bo nekaj zgodilo. Nekaj dobrega ali nekaj slabega. Občinstvo mu je žvižgalo, nato je vzel svoje stvari in zapustil igrišče," je uvodoma povedal nekdanji peti igralec sveta, ki meni, da je Kyrgios ne bo poceni odnesel.

"Mislim, da ga bodo ostro kaznovali. Ne vem, kaj se bo zgodilo z njim. Je zelo talentiran igralec, ampak včasih pretirava," je še v intervjuju za Europe 1 povedal Forget.

Guy Forget, direktor OP Francije. Foto: Gulliver/Getty Images

Še pred prihodom je kritiziral turnir v Parizu

Nick Kyrgios bo letos igral tudi na OP Francije, potem ko ga je lani pred zaradi poškodbe komolca ni igral. Vprašanje je, kako ga bodo v Parizu sprejeli, saj je problematični 24-letnik "udrihal" čez OP Francije. Trenutno 36. igralec sveta trenira v Wimbledonu, kjer trenira z dvakratnim zmagovalcem tamkajšnjega turnirja Andyjem Murayjem.

Kyrgios je v svojem značilnem slogu dal vedeti, da ga tudi malo ne vleče v mesto ljubezni. "Dejstvo je, da sem trenutno tukaj, nato bom moral čez nekaj dni oditi v Pariz … OP Francije je v primerjavi z Wimbledonom zanič."

Dlje kot do 3. kroga ni prišel Nick Kyrgios v Parizu do zdaj nikoli ni prišel daleč.

Avstralec je na OP Francije do zdaj igral petkrat, najdlje pa se je prebil do tretjega kroga. Glede na zadnje predstave na pesku, mu tudi letos ne kaže najbolje. V Madrid je izpadel v prvem krogu, v Rimu pa je po protestnem odhodu z igrišča tekmovanje končal v drugem krogu.