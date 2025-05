Casper Ruud po zmagi v Madridu precej napredoval, Jack Draper tako visoko še ni bil

Na svetovni teniški lestvici ATP na prvih štirih mestih ni sprememb, vodi Italijan Jannik Sinner pred Nemcem Alexandrom Zverevom, Špancem Carlosom Alcarazom in Taylorjem Fritzem iz ZDA. Na peto mesto in najvišje v karieri je napredoval Britanec Jack Draper, na sedmo iz petnajstega pa Norvežan Casper Ruud.

Ruud je v nedeljo zmagal na mastersu v Madridu, ko je bil v finalu boljši od Draperja s 7:5, 3:6 in 6:4. Za 26-letnega Norvežana je bil to prvi veliki naslov v karieri oziroma 13. naslov na turnirjih ATP. Pred Madridom je namreč izgubil tri finale na grand slamih in dva na mastersih.

Med najboljšimi 1000 igralci na svetu so še naprej štirje Slovenci. Najvišje je Bor Artnak, ki je izgubil mesto in je 484.