Hrvaški teniški veteran piše zgodovino na Kitajskem

Hrvat Marin Čilić in Kitajec Zhizhen Zhang sta finalista skoraj milijon evrov vrednega teniškega turnirja ATP 250 v Hangzhouju na Kitajskem. V Chengduju se bosta v sklepnem dejanju pomerila prvi nosilec Italijan Lorenzo Musetti in domačin Juncheng Shang. Slovenka Tamara Zidanšek je v kvalifikacijah za turnir WTA 1000 v Pekingu po dobrih dveh urah predala dvoboj prvega kroga.

Hrvat Marin Čilić in Kitajec Zhizhen Zhang sta finalista skoraj milijon evrov vrednega teniškega turnirja ATP 250 v Hangzhouju na Kitajskem. Za 35-letnega Hrvata je to prvi finale po Tel Avivu 2022, zadnji naslov pa nekdanji tretji igralec na svetu osvojil 2021 v Sankt Peterburgu. V karieri je v 36 finalih slavil 20-krat.

Trenutno je Čilić šele na 373. mestu lestvice ATP, s čimer je postal drugi najnižjeuvrščeni finalist v zgodovini turnirjev ATP. Njegov tekmec je najvišjeuvrščeni Kitajec na lestvici (43.), ki bo pri 27 letih prvič v karieri nastopil v finalu turnirja ATP. Čilić je bil v polfinalu boljši od Američana Brandona Nakashime s 6:4, 7:6, Zhang pa je premagal rojaka Bu Yunchaoketa s 7:6 in 6:4.

Italijansko-kitajski finale v Chengduju

Lorenzo Musetti bo v finalu favorit proti domačemu tekmovalcu, saj je od Kitajca na lestvici višje za 35 mest. Foto: Reuters Za naslov na teniškem turnirju ATP 250 z nagradnim skladom več kot milijon evrov na Kitajskem se bosta pomerila prvi nosilec Italijan Lorenzo Musetti in domačin Juncheng Shang.

Italijan, ki je 19. igralec na svetu, je bil v polfinalu boljši od Rusa Alibeka Kačhmazova s 6:4 in 6:2, Shang, 55. na lestvici ATP, pa je ugnal Nemca Yannicka Hanfmanna s 6:4 in 6:4.

Dvaindvajsetletni Musetti bo tretjič letos igral v finalu - izgubil je tako v Umagu kot Queens Clubu - in skušal priti do tretje lovorike v karieri po naslovih 2022 v Naeplju in Hamburgu, tri leta mlajši Shang pa bo prvič v karieri nastopil v zaključnem dejanju ATP turnirja.

Zidanšek po hudi borbi predala dvoboj Slovakinji

Tamara Zidanšek je predala dvoboj pri zaostanku s 3:4 v odločilnem tretjem nizu. Foto: Reuters Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je danes v kvalifikacijah za odprto prvenstvo Kitajske v Pekingu, turnir WTA 1000, po 2:12 ure igre predala dvoboj prvega kroga. V naslednji krog bo tako napredovala Slovakinja Rebecca Šramkova, ki je pred dnevi osvojila turnir WTA 250 v tajskem Hua Hinu..

Zidanšek je imela komaj dva dni za tem, ko jo je Šramkova izločila v polfinalu Hua Hina, lepo priložnost za revanšo. Potem ko je njena slovaška tekmica dobro začela in dobila prvi niz s 6:2, je Zidanšek pripadel drugi s 6:3.

Slovenka je tudi bolje začela odločilni, tretji niz, imela brejk prednosti, vendar je nato dopustila tekmici, da se vrne v igro, povede s 4:3, ko je Zidanšek dvoboj predala.

Teniški globus (23. september): * Hangzhou, ATP 250 (0,9 milijona evrov):

- polfinale:

Marin Čilić (Hrv) - Brandon Nakashima (ZDA/4) 6:4, 7:6 (6);

Zhizhen Zhang (Kit/6) - Bu Yunchaokete (Kit) 7:6 (3), 6:4. * Chengdu, ATP 250 (1,05 milijona evrov):

- polfinale:

Lorenzo Musetti (Ita/1) - Alibek Kačhmazov (Rus) 6:4, 6:2;

Juncheng Shang (Kit) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:4, 6:4.

Preberite še: