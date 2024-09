Tamara Zidanšek nabira točke na svetovni lestvici

Poljakinja Iga Swiatek ostaja številka ena na svetovni lestvici WTA. Zmagovalka v New Yorku, Belorusinja Arina Sabalenka, na drugem mestu zaostaja za 2169 točk. Slovenke so daleč od vrha. Najboljša ostaja Veronika Erjavec na 193. mestu, medtem je Tamara Zidanšek po dobrih nastopih v Aziji skočila za 59 mest in je po novem 202.