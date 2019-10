Benčičeva v finalu Moskve in na zaključnem turnirju v Shenzenu

Švicarska teniška igralka Belinda Benčič se je uvrstila v finale teniškega turnirja v Moskvi. Dvaindvajsetletna igralka, ki je na svoji poti do finala izločila tudi Polono Hercog, je v polfinalu s 6:3 in 6:4 ugnala Francozinjo Kristino Mladenović, z zmago pa si je zagotovila nastop na zaključnem turnirju najboljših igralk v Shenzenu.

"To je bil eden najpomembnejših dvobojev moji karieri. Vložek je bil velik, s tem je bila povezana tudi moja nervoza. A vse se je dobro izteklo, uvrstila sem se v Shenzen, s tem so se mi uresničile sanje. Še slajše je, ker sem se tja uvrstila skozi šivankino uho," je bila vesela Švicarka, pred njo so si pot v Shenzen že priborile Ashleigh Barty, Karolina Pliškova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Petra Kvitova in Jelina Svitolina.

Benčičeva, ki je letos dobila turnir v Dubaju, na US opnu pa se je uvrstila v polfinale ter se spet uvrstila med deset najboljših igralk na svetu, med katerimi je bila prvič že leta 2015, se bo v finalu pomerila z domačinko Anastazijo Pavljučenkovo, ta je bila v drugem polfinalu po treh nizih s 6:4, 6:7 in 6:1 boljša od Čehinje Kartoline Muchove.

