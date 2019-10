Mama Novaka Đokovića ne razume, zakaj ne marajo njenega sina

Tudi ona trpi, ko to vidi

Dijana Đoković, mama trenutno prvega igralca sveta, je priznala, da ima občutek, da ljubitelji tenisa ne cenijo dovolj njenega sina. Vsaj ne tako kot Rogerja Federerja in Rafaela Nadala.

"To sem začutila v Avstraliji, New Yorku in Londonu, medtem ko v Parizu nekoliko manj. Tam je osvojil srca navijačev, potem ko je začel govoriti francosko. Kljub temu ga ne cenijo dovolj, ker igra v obdobju Federerja in Nadala. Ko je bil tretji na lestvici, je bilo vse v redu, a ko je postal prvi igralec, nekateri tega enostavno niso mogli prenesti. Ne vem, tudi jaz trpim zaradi tega. Spoštujejo ga, ker je uspešen in kar mu uspeva. A ko je na drugi strani Federer, bodo navijali za Rogerja. Na nek način mu s tem dajo še dodatno moč, da ga premaga," je razkrila Dijana.

"Mislim, da mu bo uspelo. To ima v mislih. Njegov cilj je, da je najboljši na svetu." Foto: Gulliver/Getty Images

V Wimbledonu je molila, da uspe še tretjič spreobrnit dvoboj

Nekaj podobnega smo lahko videli v finalu Wimbledona, kjer sta Srb in Švicar prikazala vrhunski tenis. Federer je imel celo dve žogici za zmago, a se je Nole uspel vrniti in na koncu zmagati najbolj prestižni turnir na turneji.

"Bila sem na tem dvoboju in bilo je zelo, zelo težko. Takšnega dvoboja nisem videla že leta. Ko je Federer imel zaključi žogici, sem vzela križ in molila. Sebi sem rekla: 'To si naredil že dvakrat, lahko tudi tretjič.' Na OP ZDA leta 2010 in 2011 je bilo isto. V polfinalu je imel Federer dve zaključni žogici, a Novak je uspel spreobrniti dvoboj. Bilo je zelo napeto in vsi so bili na strani Federerja. Prav tako napeto je bilo leta 2012, ko sta z Nadalom igrala v finalu OP Avstralije. Tisti dvoboj je bil fizično zelo naporen, medtem ko je bil v Wimbledonu psihološko zelo zahtevno."

Najljubša ji je zmaga iz leta 2011 v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Mama enega najboljših igralcev vseh časov je med drugim povedala, da je zelo ponosna na svojega sina glede na to, kaj je vse dosegel. "Ni bilo vedno lahko, ampak sem ponosna, kar je naredil. Toliko časa je preživel na vrhu, vse te lovorike in veliko nepozabnih občutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Najljubši mi je Wimbledon leta 2011. To lovoriko si je želel kot otrok in postal je še številka ena. Vsa družina je čakala na to."

Upa si staviti, da bi lahko podrl rekorde

Dvaintridesetletni Beograjčan ima v svoji vitrini 16 lovorik za grand slam in za štiri zaostaja za Federerjem in tri za Nadalom. Novak ima vedno cilj biti najboljši, v tej smeri razmišlja tudi Dijana, ko so jo vprašali, če lahko podre rekorde Federerja in Nadala.

"Mislim, da mu bo uspelo. To ima v mislih. Njegov cilj je, da je najboljši na svetu. Če to želi, mora osvojiti še nekaj lovorik za grand slam. Želim si samo, da je zdrav. Če bo zdrav, potem upam staviti, da mu to uspe," je v intervjuju za gqindia povedala Dijana Đoković.