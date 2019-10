Roger Federer o svoji odločitvi: Odločilo je srce #video

Roger Federer je te dni preživel v Tokiu, kjer je igral ekshibicijski dvoboj z Johnom Isnerjem. Trenutno tretji igralec sveta je menil, da je najbolje, da to novico sporoči v Tokiu, mestu, kjer bo potekal olimpijski turnir. "S svojo ekipo sem se posvetoval, ali je v redu, da to sporočim tukaj. Pravzaprav je to v mestu, kjer bodo potekale olimpijske igre. Vesel sem, da sem to tukaj sporočil."

"Pred tedni oziroma pred meseci sem govoril s svojo ekipo, kaj bi naredil poleti 2020 po Wimbledonu in pred OP ZDA," je razkril Federer, ki se že veseli svojega nastopa na OI. "Za Švico sem dvakrat nosil zastavo. V Atenah in Pekingu. Na olimpijskih imam že zlato in srebro in želim si še enkrat igrati."

Roger Federer in Stan Wawrinka sta bila na OI v Pekingu v dvojicah zlata. Foto: Gulliver/Getty Images

Vsake olimpijske igre so zanj nekaj posebnega

Federer je leta 2008 v Pekingu skupaj s Stanom Wawrinko osvojil zlato, štiri leta pozneje je v posamični konkurenci osvojil srebro, potem ko je v finalu izgubil proti Andyju Murrayju. Olimpijske igre v Riu de Janeiru je moral zaradi poškodbe izpustiti. Tako bodo olimpijske igre v Tokiu zanj že pete in 38-letni Baselčan ne skriva želje, da bi si v svoji vitrini želel še olimpijsko zlato v posamični konkurenci. "Vsake olimpijske igre so bile zame nekaj posebnega in upam, da bom zdrav" je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je v Riu doživel veliko razočaranje. Foto: Gulliver/Getty Images

Olimpijski zlato si želi tudi Novak Đoković

Svojo prisotnost na olimpijskih igrah v Tokiu je potrdil tudi Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. Srbski teniški zvezdnik, ki ima bronasto medaljo iz Pekinga, je ta mesec igral na olimpijskem turnirju, kjer je zmagal brez izgubljenega niza. Tudi on ne skriva visokih ciljev za prihodnje leto. Na olimpijskih igrah v Riu je doživel veliko razočaranje. Tam je turnir končal v prvem krogu in igrišče zapustil v solzah.

"Na olimpijske igre v Tokio bom poskušal priti v zelo dobri formi. Nazadnje sem bil poškodovan in nisem bil dobro pripravljen. Rad bi prišel v finale in šel še dlje kot v Pekingu. Boril se bom za zlato," je bil brezkompromisen 32-letni Beograjčan.

Olimpijski teniški finale bo potekal 2. avgusta, dva tedna pred začetkom OP ZDA.