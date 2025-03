Draper v finalu Indian Wellsa nadigral Runeja, mlada Andrejeva presenetila številko 1

Komaj 17-letna ruska teniška igralka Mira Andrejeva je zmagovalka turnirja WTA 1000 v Indian Wellsu z nagradnim skladom 8,964 milijona evrov. Deveta nosilka je za zmago po treh nizih ugnala številko 1 na svetu, 26-letno Belorusinjo Arino Sabalenka. V moškem finalu je Britanec Jack Draper Danca Holgerja Runeja in zmagal s 6:2 in 6:2. Na turnirju z nagradnim skladom 8,96 milijona evrov je 23-letni Draper osvojil tretjo lovoriko na turnirjih ATP,

Andrejeva je zmago slavila z 2:6, 6:4 in 6:3 in prišla še do drugega slavja na turnirjih WTA 1000.

Ruska najstnica je prejšnji teden v Dubaju postala najmlajša igralka v zgodovini z zmago na turnirjih te ravni, danes pa je bila boljša od prve nosilke Indian Wellsa in obenem prve igralke sveta. Skupno je to zanjo tretja turnirska zmaga v karieri.

Andrejeva se bo na ponedeljkovi svetovni lestvici vrnila med najboljših deset igralk na svetu.

Sabalenka pa bo kljub porazu na lestvici WTA še povišala prednost pred Poljakinjo Igo Swiatek, ki se je po porazu v drugem polfinalu prav proti Andrejevi poslovila od zajetne bere točk ter obrambe naslova v kalifornijski puščavi.

Draper, 13. nosilec turnirja v kalifornijski puščavi, je s tem prvič v karieri prišel med deseterico na svetovni teniški lestvici, napredoval je na sedmo mesto. Rune, 12. nosilec turnirja, je sedaj 12. igralec sveta, ob zmagi v finalu bi bil štiri mesta višje. Draper izgubil le štiri točke na svoj servis v uvodnem nizu finala in imel priložnost za brejk za vodstvo s 5:0. V uvodni igri drugega niza je znova prišel do odvzema servisa tekmecu in prišel do slavja, ne da bi se soočil z brejkom. Prejšnji edini medsebojni dvoboj finalistov je sicer dobil Danec lani v Cincinnatiju.

"Počutil sem se izvrstno, dobro sem pristopil k igri. Včeraj sem imel nekaj vzponov in padcev med dvobojem, malo energije mi je manjkalo v dvoboju proti Carlosu (Alcarazu, op. STA) in danes sem se naučil nekaj iz tega polfinala," je dejal po tekmi Draper, ko je omenil svojo polfinalno zmago proti Alcarazu s 6:1, 0:6, 6:4.

Ta srednji niz je bil edini, ki ga je Britanec izgubil v šestih dvobojih na turnirju. Drugopostavljeni Španec Alcaraz je pred tem dvakrat v nizu osvojil Indian Welles.

Šestič v karieri je Britanec igral v finalu in je nazadnje slavil aprila 2023, ko je bil najboljši na pesku v Münchnu. Pred tem je osvojil dve lovoriki, leta 2024 na turnirjih v Stuttgartu na travi in na Dunaju na trdi podlagi. Nazadnje je polfinalist lanskega odprtega prvenstva ZDA v finalu igral pretekli mesec v Dohi, ko ga je po treh nizih ugnal Rus Andrej Rubljov.

Rune je v polfinalu ugnal petega nosilca Rusa Danila Medvedjeva in napredoval v deseti finale na turnirjih najvišje ravni. Doslej je trikrat igral v finalu turnirjev serije masters in osvojil lovoriko v Parizu 2022, ko je kot najstnik ugnal Srba Novaka Đokovića.

Izid,

Indian Wells, WTA 1000:

- finale:

Mira Andrejeva (Rus/9) - Arina Sabalenka (Blr/1) 2:6, 6:4, 6:3.



Indian Wells, ATP 1000 (8,964 milijona evrov):

- finale:

Jack Draper (VBr/13) - Holger Rune (Dan/12) 6:2, 6:2.

