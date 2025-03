V finalu Indian Wellsa Sabalenka in Andrejeva

Belorusinja Arina Sabalenka in Rusinja Mira Andrejeva sta finalistki turnirja serije WTA 1000 v Indian Wellsu. V kalifornijski puščavi se bo na turnirju z nagradnim skladom nekaj manj kot 9 milijonov evrov prva igralka sveta Sabalenka merila za 19. naslov v karieri, ruska najstnica pa za tretjega.

Arina Sabalenka Foto: Reuters

Šestindvajsetletna Sabalenka se je v polfinalu Američanki Madison Keys oddolžila za poraz v finalu odprtega prvenstva Avstralije. Potem ko je bil obračun na zadnji stopnički prvega grand slama sezone izjemno tesen, je igralka iz Minska tokrat domačinki prepustila vsega eno igro.

Slavila je s 6:0, 6:1 po vsega 52 minutah in se 34. uvrstila v finale turnirjev na najvišji ravni. Od tega bo v finalu turnirjev serije WTA 1000 zaigrala enajstič, doslej pa je slavila sedemkrat. V Indian Wellsu je že igrala v finalu, a je pred dvema letoma izgubila proti Kazahstanki Jeleni Ribakini.

Na lestvici bo ostala prva in še povišala prednost pred Poljakinjo Igo Swiatek, ki se po porazu v drugem polfinalu poslavlja od zajetne mere točke ter obrambe naslova v kalifornijski puščavi.

Foto: Reuters

To ji je preprečila 17-letna Rusinja Andrejeva, ki v zadnjem času igra sijajno. Pred prihodom v Indian Wells je namreč dobila turnir v Dubaju, ki spada v isti rang tekmovanja. Formo je prenesla tudi prek luže in v polfinalu premagala Swiatek s 7:6 (1), 1:6, 6:3. Dvoboj je trajal dve uri in 18 minut.

Andrejeva, sicer olimpijska podprvakinja v dvojicah iz Pariza, bo v četrtem finalu igrala za tretjo lovoriko in drugo letos po Dubaju, ko je postala najmlajša zmagovalka turnirjev serije WTA 1000.

V finalu bo imela zahtevno delo proti Sabalenki, proti kateri je doslej izgubila štiri od petih medsebojnih obračunov. Nazadnje prav na OP Avstralije v četrtem krogu, ko je bila Belorusinja boljša s 6:1, 6:2.

Ob zmagi bi Andrejeva, ki bo konec aprila dopolnila 18 let, na lestvici WTA napredovala na šesto mesto, ob porazu pa bo kljub temu najvišje doslej na osmem.

Danes bosta v Indian Wellsu moška polfinala, ženski polfinale pa bo v nedeljo ob 19. uri po slovenskem času.

* Indian Wells, WTA 1000 (8,964 milijona evrov):

- polfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Madison Keys (ZDA/5) 6:0, 6:1;

Mira Andrejeva (Rus/9) - Iga Swiatek (Pol/2) 7:6 (1), 1:6, 6:3.

