Argentinski Slovenec do uspeha kariere v Portorožu

Za 26-letnega Tomasa Lipovška Puchesa, ki se bo slovenski reprezentanci pridružil predvsem zaradi izkušenj med dvojicami, je to eden največjih uspehov med posamezniki na tovrstnih ATP-turnirjih. Njegov naslednji tekmec bo Italijan Luca Vanni ali Rus Artem Dubrivni.

Ponosen, da je premagal nekdanjega 33. igralca na svetu

Slovenski Argentinec se bo letos pridružil reprezentanci v Davisovem pokalu. Foto: Grega Valančič / Sportida Argentinski Slovenec je do tretjega kroga prišel tudi z veliko sreče. Na glavni turnir se je prebil skozi kvalifikacije, kjer je imel za tekmeca 18-letnega slovenskega igralca Filipa Jeffa Planinška. Nato mu je žreb v prvem krogu namenil mladega Hrvata Zvonimirja Oreškovića, ki je na turnir prišel s povabilom organizatorja, v drugem krogu pa je namesto proti drugemu nosilcu, ki se je moral zaradi poškodbe odpovedati nastopu, igral s 600 mest slabše uvrščenim igralcem.

"Veseli me, da sem izkoristil dober žreb in da sem ta uspeh dosegel prav v Slovenijo, za katero bom čez dober mesece debitiral tudi v Davisovem pokalu. Razmere na igrišču so bile težke, saj je oba oviral močan veter. Dobro sem se znašel in ponosen sem, da sem premagal igralca, ki je bil nekoč že na 33. mestu na svetu," je dejal Lipovšek Puches.

Danes popoldne bosta prvič zaigrala tudi prvi favorit za končno zmago Aljaž Bedene in tretji nosilec Blaž Rola. Bedene, ki v torek ni dobil priložnosti zaradi dežja, bo po 18. uri igral z Ukrajincem Ilijo Marčenkom, Rola pa se bo okoli 20. ure srečal s 34-letnim Rusom Tejmurazom Gabašvilijem.