Zverev in Rune prva polfinalista Pariza

V prvem polfinalu teniškega turnirja ATP v Parizu se bosta pomerila tretji in trinajsti nosilec, Nemec Alexander Zverev in Danec Holger Rune. Prvi je v današnjem četrtfinalu v dveh nizih izločil Grka Stefanosa Cicipasa, drugi pa je bil po treh boljši od Avstralca De Minaura. Znane so tudi vse polfinalistke turnirjev WTA v Hongkongu in Jiujiangu.