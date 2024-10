Medvedjev izpadel v Parizu, v Rijadu izžrebali skupine zaključnega turnirja žensk

V Parizu, Hongkongu, Meridi in Jiujiangu potekajo turnirji tega tedna. V prestolnici Francije se je v tem delu tekmovanja poslovil četrti nosilec Danil Medvedjev. V Rijadu v Savdski Arabiji pa so izžrebali skupini za zaključni teniški turnir najboljših osmih igralk, ki bo potekal od 2. do 8. novembra.