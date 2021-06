Tamara Zidanšek za finale OP Francije proti "ubijalski" Rusinji

Le redkokdo je pred letošnjim OP Francije pričakoval takšna polfinalna para. Šele drugič v zgodovini turnirjev za grand slam se je zgodilo, da v polfinalu igrajo igralke, ki se pred tem na turnirjih velike četverice niso prebile do polfinala. Nazadnje je bilo to leta 1978 na OP Avstralije.

Polfinale bo potekal na osrednjem igrišču. Foto: Guliverimage

Borba bo povsem odprta

Ob 15. uri se bosta v prvem polfinalu udarili naša Tamara Zidanšek in Anastazija Pavuljčenkova. Zanju bo to prvi medsebojni obračun in boj za finalno vstopnico bo povsem odprt. Morda ima Rusinja nekoliko prednosti pri izkušnjah, medtem ko gre Tamara v ta dvoboj povsem sproščena. Zidanškova je prva igralka po Mimi Jaušovec, ki se je na turnirjih za grand slam prebila v polfinale. Od tega je minilo že 38 let.

Anastazija Pavuljčenkova pravi, da je psihološko veliko bolje pripravljena. Foto: Guliverimage

Nekdaj prva mladinka sveta, a pozneje ni pokazala vsega potenciala

Devetindvajsetletna Rusinja, nekdaj prva mladinka sveta, v članski konkurenci ni pokazala tistega, kar so od nje pričakovali. Zdi se, da Pavuljčenkova na letošnjem OP Francije lovi eno svojih zadnjih priložnosti. V svoji karieri je osvojila 12 turnirskih zmag, na lestvici WTA pa je bila najvišje uvrščena na 13. mesto. Pavuljčenkova razlog za svoj napredek vidi v sodelovanju s svojim psihologom, saj kot je dejala, pred tem ni bila sposobna ne psihološko ne fizično zdržati pritiska.

Tamara Zidanšek je do zdaj v najpomembnejših trenutkih igrala najbolje. Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek, trenutno 85. igralka sveta, je zagotovo največje presenečenje tega turnirja. V prvem krogu je proti Bianci Andreescu dosegla prvo zmago proti igralki iz prve deseterice. Od takrat se 23-letna Konjičanka ni več ozirala nazaj … Zdaj v Parizu piše eno najbolj zanimivih zgodb OP Francije. In da, tudi v njeni ekipi pomembno vlogo igra psiholog Matej Lunežnik.

Izjavi obeh igralk: Tamara Zidanšek: Zmaga v prvem krogu je bil zame velik preboj. S tem sem dobila veliko samozavesti. Pred turnirjem sem res dobro počutila. Igrala sem dobro, še posebej na pesku. Imela sem nekaj dobrih dvobojev. Kdaj se je zgodil preklop? Ne vem. Šla sem iz dvoboja v dvoboj. Veste, vsak dan je poglavje zase. To bom počela še naprej in upala na najboljše. Anastasia Pavuljčenkova: Ko sem na igrišču opravljam svoje delo in se borim. Vsakokrat, ko igram, želim ubiti svojo nasprotnico. To je ta razlika. Mislim, da sem vedno imela igro in da sem vedno dobro igrala. Nisem bila dovolj pripravljena in verjetno tudi psihološko nisem bila dovolj močna. Odkar sodelujem s športnim psihologom, se mi to obrestuje.

V drugem polfinalu bosta igrali Grkinja Maria Sakkari in Čehinja Barbora Krejčikova. Igralki sta do zdaj na turneji igrali en dvoboj. Letos na turnirju v Dubaju je bila boljša Krejčikova.