Tamara Zidanšek uspešna tudi v 2. krogu kvalifikacij

Medtem pa 25-letna Veronika Erjavec na svoj dvoboj drugega kroga kvalifikacij še čaka, ko bo lopar prekrižala z 22. nosilko kvalifikacij, Tajko Mananchaya Sawangkaew, ki na svetovni lestvici zaseda 127. mesto. Erjavec je kot najboljša Slovenka na lestvici WTA na 171. mestu.

Kvalifikacije so na sporedu vsaj do četrtka, prvi turnir za veliki slam v sezoni pa se bo začel v nedeljo in trajal do 26. januarja.

Preberite še: