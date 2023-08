Takšne lokacije pa še ne

Sredi septembra bo v Ljubljani vse v znamenju tenisa, ko bo potekal teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. To bo poseben turnir, saj so organizatorji našli edinstveno lokacijo, ki je presenetila še mednarodno združenje WTA. Nad lokacijo pa je navdušena tudi naša teniška igralka Kaja Juvan.

Kar dolgo časa so premišljevali, kam bi postavili igrišče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zaradi že znanih zapletov v Portorožu je morala Teniška zveza Slovenije preseliti lokacijo teniškega turnirja − WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana (WTA125), ki bo na sporedu od 11. do 17 septembra. Odločili oziroma dogovorili so se, da bo turnir v Ljubljani in že uvodoma naznanili, da bo to edinstven turnir. Osrednje teniško igrišče bo namreč stalo na Kongresnem trgu. Pravzaprav bo imel turnir, ki ima denarni sklad 115 tisoč dolarjev (104 tisoč evrov) dve lokaciji. Dvoboji se bodo igrali v Tivoliju in na že omenjenem Kongresnem trgu.

"Razgovori z županom so bili zelo hitri, konkretni in enostavni. Bilo je nekaj dela, kako znotraj Tivolija lahko zagotovimo dovolj prostorov. Na koncu se nam je uspelo uskladiti in se uspešno dogovoriti. Veliko več dela je bilo z osrednjim igriščem. Končno so nam odobrili, da bo osrednje igrišče na Kongresnem trgu. Sprva smo igrišče načrtovali na Trgu republike, potem je gospod župan (Zoran Janković, op. p.) v veliki meri odigral svojo vlogo in zagotovil neprecenljivo lokacijo," je uvodoma povedal Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenija.

Tea Starc je našla idejo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dolgo časa so si belili glavo, kam dejansko postaviti igrišče na Kongresnem trgu, in o tem razmišljali dneve in noči. "Če vam iskreno povem, sem šel zjutraj večkrat na tek, se tam ustavljal, gledal in meril … Nato se je na enem izmed sestankov Tea Starc (direktorica marketinga in PR Tenis Slovenije, op. p.) postavila na sredi parka in predlagala, da izmerimo prostor."

Videli so, da je prostora dovolj. Idejo so zagrabili in danes so uradno potrdili, da bodo naše najboljše igralke igrale na najbolj eminentni lokaciji.

Dolgo časa so potrebovali, da so prepričali teniško organizacijo WTA. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kar nekaj časa so potrebovali, da so prepričali združenje WTA

Turnir bo tako potekal na dveh lokacijah. Slovenski organizatorji pri tem niso videli nobenih težav, saj bodo na podlagi tega okrepili ekipe, prav tako pa imajo iz preteklosti že dovolj izkušenj. Edina težava je bila, da si združenje WTA ni znalo predstavljati, kako bodo to vse skupaj izpeljali.

"Pri tem sta zelo pomagala Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije, predvsem pa se je za nas postavila Mima Jaušovec, ki je organizacijo WTA osebno nagovorila. Moram povedati, da je prvič v zgodovini združenja WTA osrednje igrišče v središču mesta. To jih je tako zmedlo, da so potrebovali dobra dva meseca, da so nam zadevo odobrili," je vse napore podrobno opisoval Gregor Krušič.

"Po moje bo zelo zanimivo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nad lokacijo je bila presenečena tudi Kaja Juvan, trenutno druga naša najboljša igralka. Tudi ona si namreč ni predstavljala, kje v parku bodo postavili igrišče, a zdaj se ji zdi super lokacija. Sploh zato, ker bo igrala v domačem mestu. Torej v mestu, kjer je bila rojena in kjer je odraščala.

"Zelo zanimivo je, da bo letos turnir tu, in veselim se, da imam to priložnost," je uvodoma povedla šele 22-letna slovenska teniška igralka in priznala, da še nikoli ni igrala na kakšni primerljivi lokaciji.

"Tudi nisem igrala na turnirju, da je bilo osrednje igrišče ločeno. Po moje bo zelo zanimivo, po drugi strani pa je v vsakem primeru zelo posebno igrati doma. Že v Portorožu sem se počutila zelo domače, tukaj pa je občutek še malo bolj poseben. Zelo se veselim tega in mislim, da bo posebno in mogoče v nekem pogledu nenavadno vzdušje prav zame," je dodala Juvanova, ki v sredo že potuje na ameriško turnejo.

"Čakam jo, da se uvrsti med najboljših deset na svetu." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Županu Ljubljane se zdi lokacija izvrstna

Zaradi trenutnega stanja v državi je malce pozneje na novinarsko konferenco prišel tudi Zoran Janković, župan Ljubljane. Ta je dejal, da si želi, da bi Kaja Juvan v domačem mestu dvignila lovoriko. "Čakam jo, da se uvrsti med najboljših deset na svetu," je v svojem optimističnem tonu in z nasmehom na obrazu povedal ljubljanski župan, nato pa nekaj besed namenil tudi turnirju v Ljubljani.

"Ko sem videl fotografije, kako bo vse skupaj videti, se mi zdi izvrstno. Ljubljančanke in Ljubljančani bodo mimo tenisa naredili nekaj korakov več, ampak to veliko pomeni za promocijo tenisa. Pomagali smo kar nekaj teniškim igralcem, ki prihajajo. Ne moremo pa tekmovati z največjimi svetovnimi teniškimi centri, a vseeno imamo tukaj Kajo. Res si želim, da bi se nekoč uvrstila med deset najboljših igralk na svetu."

Takole naj bi izgledal teniško obarvan Kongresni trg:

Foto: Teniška zveza Slovenije

Foto: Teniška zveza Slovenije

Foto: Teniška zveza Slovenije

Preberite še: