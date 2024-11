Swiatek popeljala Poljsko v prvi polfinale pokala BJK

Petkratna prvakinja turnirjev za grand slam Iga Swiatek je dosegla zaporedni zmagi in Poljsko popeljala v prvi polfinale teniškega pokala Billie Jean King po slavju na zaključnem turnirju v španski Malagi nad Češko z 2:1. V ponedeljkovem polfinalu se bo Poljska pomerila s podprvakinjo iz leta 2023 Italijo, ki je prej premagala Japonsko z 2:1.

Swiatek, druga igralka sveta med posameznicami, je skupaj s Katarzyno Kawo premagala Marie Bouzkovo in Katerino Siniakovo s 6:2, 6:4 za končni uspeh proti Češki. Ta je osvojila prvo točko v četrtfinalu, ko je Bouzkova premagala Magdaleno Frech s 6:1, 4:6 in 6:4.

Swiatek je izenačila izid dvoboja po tesni zmagi s 7:6 (4), 4:6 in 7:5 nad Lindo Noskovo, preden se je vrnila na igrišče za odločilno partijo v dvojicah. Tako kot Swiatek je bila tudi Jasmine Paolini dvakratna zmagovalka dneva, ko je igrala za italijansko zmago nad Japonsko.

Ena Shibahara je dobila uvodno igro posameznic, ko je premagala Elisabetto Cocciaretto s 3:6, 6:4 in 6:4, vendar je drugouvrščena na OP Francije in Wimbledona Paolini izenačila na 1:1 po zmagi nad Moyuko Uchiji s 6:3 in 6:4.

Četrta igralka sveta Paolini je nato skupaj s Saro Errani premagala japonski par Shuko Aoyama in Eri Hozumi s 6:3 in 6:4 v odločilni dvoboj dvojic.

Danes bosta na vrsti še četrtfinalna obračuna v zgornji polovici žreba, in sicer Avstralija - Slovaška ter Kanada - Velika Britanija.

Naslov branijo Kanadčanke, ki so lani v Sevilli z 2:0 ugnale Italijo. Slovenija je pred letom dni izgubila v polfinalu proti Italiji z 0:2 v zmagah.

* Malaga, zaključni turnir pokala BJK (9.104.270 evrov)

- četrtfinale:

- sobota, 16. november:

ITALIJA - JAPONSKA 2:1

Elisabetta Cocciaretto - Ena Shibahara 6:3, 4:6, 4:6;

Jasmine Paolini - Moyuka Uchijima 6:3, 6:4;

Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Eri Hozumi 6:3, 6:4. POLJSKA - ČEŠKA 2:1

Magdalena Frech - Marie Bouzkova 1:6, 6:4, 4:6

Iga Swiatek - Linda Noskova 7:6 (4), 4:6, 7:5;

Iga Swiatek/Katarzyna Kawa - Marie Bouzkova/Katerina Siniakova 6:2, 6:4; - nedelja, 17. november:

10.00 AVSTRALIJA - SLOVAŠKA

17.00 KANADA - VELIKA BRITANIJA.

