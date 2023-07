Suljić po naslovu evropskega prvaka zanesljivo skozi prvo oviro na Ofemu

Mladi slovenski teniški adut Svit Suljić je danes začel nastope na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru. Dan po osvojitvi naslova evropskega prvaka do 14 let je v prvem krogu festivala ugnal Poljaka Antonija Wojciecha Kasperskega s 6:2 in 6:2. V teku na 800 m je v svoji skupini zmagal Žan Ogrinc in si priboril sredin finale.