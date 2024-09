Stric Novaka Đokovića je novi predsednik srbske teniške zveze

Delegati najvišjega organa srbskega tenisa so v petek za novega predsednika TSS izglasovali dosedanjega podpredsednika Gorana Đokovića.

"Moje izkušnje v tenisu so večinoma preko Novaka, vendar pa sem bil sedem let tudi direktor turnirjev Serbia Open in Sofia Open. Moj cilj je še naprej izboljševati to, kar smo začeli, pri čemer so finance ključnega pomena. Rad bi se zahvalil prejšnjemu predsedniku Mirku Petroviću in predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ki sta nam pomagala rešiti velik finančni problem. Nimamo svojih prostorov, nimamo nacionalnega izobraževalnega centra in želim, da to popravimo," je za spletno stran srbske teniške zveze ob izvolitvi dejal Goran Đoković.

Njegov nečak, nekdanji prvi igralec sveta Novak Đoković, je osvojil rekordnih 24 turnirjev za grand slam. Sedemintridesetletni zvezdnik, ki je poleti na igrah v Parizu osvojil zlato olimpijsko kolajno, je trenutno četrti na svetovni lestvici.