Sodniki odslej strožje proti Kyrgiosu in ostalim razgrajačem

Eden od razlogov za to potezo ATP-ja je obnašanje Avstralca Nicka Kyrgiosa na zadnjih turnirjih v Miamiju in Indian Wellsu, zaradi česar bo moral plačati skupaj 60.000 dolarjev kazni. Številni pa so prepričani, da bi ga bilo treba celo diskvalificirati.

Dovoljeno mejo je prekoračil tudi nemški zvezdnik Alexander Zverev, ki je na turnirju v Acapulcu v igri parov polomil svoj lopar, ko je udrihal po sodnikovem sedežu. Nemec je bil diskvalificiran, odvzeta mu je bila denarna nagrada, prejel pa je tudi dodatno denarno kazen in osemtedenski pogojni suspenz.

Alexander Zverev je šel prek meje v Acapulcu. Foto: Guliver Image "Sodniki so dobili navodilo, naj strožje upoštevajo pravilnik o obnašanju igralcev, s čimer bodo začeli takoj, ko se začne sezona na pesku," je zapisal predsednik ATP Andrea Gaudenzi. Ta je napovedal tudi prenovo pravilnika, ki mora biti v skladu z današnjimi standardi, predvsem pa bo ostreje kaznoval serijske kršitelje.

In kaj je narobe s trenutnimi pravilniki? Kyrgios je denimo za svoje izpade na tekmi proti Italijanu Janniku Sinnerju v Miamiju plačal 35.000 dolarjev kazni, za neprimerno obnašanje v Indian Wellsu proti Špancu Rafaelu Nadalu pa 25.000. A na teh dveh turnirjih je obenem pobral tudi 350.000 dolarjev nagrade.

"V prvih letošnjih treh mesecih smo videli veliko incidentov in neprimernega obnašanja, ki so pritegnili veliko pozornosti. Vse to meče slabo luč na naš šport in pošilja napačno sporočilo našim navijačem, posebno mladim," je še dodal Gaudenzi.