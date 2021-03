Služi milijone, a si tudi stanovanja ne more privoščiti

Andrej Rublev, ruski teniški igralec, v zadnjem času blesti na teniških igriščih. A pri njem lahko opazimo tudi to, kako "težak" je teniški kruh. To je razkril tudi eden najbolj perspektivnih teniških igralcev na turneji.

Foto: Guliverimage

"Verjemite mi, tenis je zelo drag šport"

Andrej Rublev trenutno igra na turnirju v Dubaju, kjer se je uspešno prebil v tretji krog prestižnega turnirja. Trenutno osmi igralec sveta je v svoji teniški karieri zaslužil že lepe vsote denarja. Samo s turnirskimi nagradami je na svoj račun pospravil skoraj osem milijonov dolarjev (6,7 milijona evrov). Ruski teniški igralec je novinarjem v Dubaju potožil, da si tudi ne more kupiti stanovanja, saj pravi, da s tem komaj pokrije stroške.

"Leta 2020 sem moral pet mesecev plačevati, ko se zaradi pandemije tenis ni igral, vse svoje člane ekipe. K sreči mi ni bilo treba plačati letalskih vozovnic. Kljub temu sem nekaj zaslužil, a verjemite mi, tenis je zelo drag šport," je povedal 23-letni teniški igralec, ki pravi, da si tudi lastnega stanovanja ne more kupiti.

Zgleduje so po Rafaelu Nadalu

Kot pravi, mu je ob tem največja motivacija Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Španec je včeraj odpovedal še turnir v Miamiju, in kot je povedal, se bo posvetil sezoni na pesku. Rafa bo letos na OP Francije lovil že svojo 14. zmago.

"Osvojil je že 13 lovorik na Roland Garrosu. To nas bi moralo vse motivirati, da ga osvojimo vsaj enkrat. Rafa je eden tistih igralcev, ki se vedno borijo do konca, in ne glede na trenutni rezultat. Lahko bi umrl na terenu, ampak on bi se boril naprej," je povedal Rubljev, ki se je "spotaknil" tudi ob trenutno lestvico ATP.

Foto: Reuters

Trenutno v času pandemije veljajo posebna pravila, saj igralci ne morejo izgubiti točk. Sistem je nastavljen tako, da so igralci zaščiteni, potem ko nekateri zaradi pandemije ne morejo potovati. Že pred njim je bil kritičen Aleksander Zverev. Nemec ne razume, kako je na lestvici lahko za Rogerjem Federerjem, potem ko Švicar 13 mesecev ni igral turnirja. Podobno mnenje je delil tudi Andrej Rublev.

"Če bi imeli navaden sistem, bi bil na četrtem mestu. Tako sem jaz izračunal. Kaj mislite, kaj je bolje zame? Da sem številka osem, ali številka štiri?" je izjavil Rublev, ki je v svoji karieri osvojil osem lovorik, v letošnji sezoni pa pozna samo dva poraza.