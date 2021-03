Nadal odpovedal tudi Miami

"Na žalost moram odpovedati nastop v Miamiju. Moram okrevati in se pripraviti na peščeno sezono v Evropi," je zapisal in se kasneje poklonil navijačem v Miamiju. Lovorike na turnirju, ki bo potekal med 22. in 29. marcem, v vsej svoji karieri še ni osvojil, petkrat je izgubil v finalu.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻