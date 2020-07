Slovenke v pokalu Fed šele 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški svet še naprej pretresajo posledice pandemije novega koronavirusa. Mednarodna teniška zveza (ITF) je sporočila, da bo Slovenija v pokalu Fed naslednji dvoboj odigrala šele leta 2022. Finale, ki bi moral biti aprila letos v Budimpešti, bo na sporedu od 13. do 21. aprila prihodnje leto v Budimpešti, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.

"Razočaran sem, da naslednje leto ne bomo igrali. Pričakoval sem namreč, da bomo še nadgradili letošnje rezultate, ko nam je le ena zmaga zmanjkala za kvalifikacije za svetovno skupino. Imam pa idejo, da bi organizirali kakšno prijateljsko tekmo, če bo to izvedljivo. Želim namreč ohraniti ekipni duh, ki smo ga zgradili v zadnjih letih," je dejal kapetan slovenske reprezentance Andrej Kraševec.

Slovenija je letos nastopala v prvi evroafriški skupini, kjer je po porazu na zadnji tekmi proti Srbiji tudi ostala.

Na finalnem turnirju pokala Fed bo nastopilo 12 reprezentanc, ki so se tja uvrstile letos. Prizorišče finala ostaja madžarska prestolnica. Končnica, ki bi morala biti prav tako aprila, pa bo na sporedu februarja prihodnje leto.

Tekmovanje bo svoj letni format znova prevzelo leta 2022, spremembe pa so napovedane tudi v Davisovem pokalu.

"Razočaran sem, da naslednje leto ne bomo igrali. Pričakoval sem namreč, da bomo še nadgradili letošnje rezultate, ko nam je le ena zmaga zmanjkala za kvalifikacije za svetovno skupino," pravi Andrej Kraševec. Foto: Sportida

Letošnja tekmovanja so odpovedana, kar pomeni, da je finale prestavljen na november 2021. V Madridu bo nastopilo 18 reprezentanc, ki so si nastop zagotovile že letos.

"To je veliko razočaranje. Ne vemo, kaj se bo v posameznih državah in Španiji dogajalo v naslednjih mesecih do novembra, tako, da smo morali sprejeti takšno odločitev. Ta odločitev pa ne bo vplivala na naše dolgoletne načrte v povezavi s tem tekmovanjem. Skupaj z ITF obljubljamo, da bomo leta 2021, ko bo situacija boljša, organizirali izjemno tekmovanje," je dejal nogometaš Barcelone Gerard Pique, sicer predsednik Kosmos Tennisa.

Na prihodnje leto so prestavljeni tudi vsi dvoboji svetovne skupine I in II, ki bi morali biti septembra. Datumi še niso znani, pri ITF pa pravijo, da bodo dvoboji ali marca ali septembra prihodnje leto.

"Uradno je tako, da letos ne moremo igrati in s tem smo se sprijaznili. Upamo da se bodo naslednje leto razmere umirile in da bomo lahko igrali proti Paragvaju ter se tako vrnili v borbo za elitno skupino Davisovega pokala," je dejal kapetan moške reprezentance Miha Mlakar.

Preberite še: