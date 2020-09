Pokal Fed z novim imenom

Tekmovanje so ustanovili leta 1963 kot pokal federacij, pozneje so ga preimenovali v pokal Fed, doživel pa je tudi različne oblike tekmovanja, nazadnje bi letos to moral biti en teden dolg dogodek v Budimpešti, ki pa so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na prihodnje leto.

Šestinsedemdesetletna Kingova je bila članica ameriške ekipe na uvodnem turnirju, trofejo pa je zatem dvignila še devetkrat. Sedemkrat je slavila kot igralka, enkrat kot igralka in hkrati kapetanka ter dvakrat kot kapetanka. V karieri je osvojila 78 turnirskih zmag, vključno z 12 turnirji za grand slam.

ITF jo je označil kot prvakinjo na igrišču in pionirko zunaj njega v boju za enakost in proti vsakršni diskriminaciji.

"Ni ga takšnega občutka, kot je ta, ko igraš za svojo državo in si del ekipe. Zaradi tega je to tekmovanje zame tako posebno in pomembno," je dejala Kingova in dodala, da ji je v čast, da je pokal poimenovan po njej.

"Je tudi odgovornost, ki je ne jemljem zlahka. Naša dolžnost je, da to vizijo delimo s prihodnjimi generacijami mladih deklet, ker če nekaj lahko vidiš, lahko to tudi postaneš," je še povedala Kingova.

